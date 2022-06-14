هيومن رايتس ووتش: قيود إسرائيل ومصر على قطاع غزة دمرت حياة الفلسطينيين

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن إسرائيل بمساعدة مصر حولت قطاع غزة إلى سجن في الهواء الطلق، مضيفة أن قيود تل أبيب والقاهرة على غزة دمرت حياة الفلسطينيين.

ونشرت المنظمة الحقوقية تقريرا في الذكرى الـ 15 للحصار الذي فُرض عام 2007 على القطاع، موضحة أن القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة القطاع تحرم أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم.

وأوضحت المنظمة أن الإغلاق الذي فرضته سلطات الاحتلال على غزة دمر الاقتصاد وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني. كما يشكل جزءا من جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين.

وتمنع سياسة الإغلاق الإسرائيلية معظم سكان غزة من الذهاب إلى الضفة الغربية، ما يمنع أصحاب المهن والفنانين والرياضيين والطلاب وغيرهم من السعي إلى فرص داخل فلسطين ومن السفر إلى الخارج عبر إسرائيل، مُقيّدة بذلك حقوقهم في العمل والتعليم.

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ووفقا للمنظمة، فقد أدت القيود على معبر رفح مع غزة بفعل السياسات المصرية بما فيها “التأخير غير الضروري” و”إساءة معاملة المسافرين”، بحسب التقرير، إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان.

وقال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر “بمساعدة مصر، حوّلت إسرائيل غزة إلى سجن في الهواء الطلق. بينما يستأنف العديد من الأشخاص حول العالم السفر بعد عامين من بدء تفشي فيروس كورونا، ما يزال أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة منذ 15 عاما تحت ما يشبه الإغلاق الذي سبّبه الفيروس”.

ودعا التقرير إسرائيل إلى إنهاء المنع العام للسفر الذي تفرضه على سكان غزة والسماح بحرية تنقل الأشخاص من القطاع وإليه والاكتفاء في أقصى الحالات بالفحص الفردي والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية.

وجاء في التقرير أنه منذ 2007، تمنع السلطات الإسرائيلية باستثناءات ضيقة الفلسطينيين من المغادرة عبر معبر بيت حانون، وهو معبر الركاب من غزة إلى إسرائيل، والذي يمكنهم من خلاله الوصول إلى الضفة الغربية والسفر إلى الخارج عبر الأردن.

كما تمنع إسرائيل السلطات الفلسطينية من تشغيل مطار أو ميناء بحري في غزة. كذلك، تقيّد السلطات الإسرائيلية بشدة دخول البضائع وخروجها.

وقالت المنظمة إنه بسبب هذه السياسات فقد المهنيون والطلاب والفنانون والرياضيون الفلسطينيون الذين يعيشون في غزة فرصا مهمة للتقدم غير متوفرة في غزة.

وختمت بقولها إنه بعد 55 عاما من الاحتلال و15 عاما على الإغلاق في غزة دون نهاية تلوح في الأفق، يتعين على إسرائيل احترام الحقوق الإنسانية للفلسطينيين احتراما كاملا، باستخدام الحقوق التي تمنحها للمواطنين الإسرائيليين كمعيار.