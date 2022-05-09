عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وتقرير يرصد انتهاكات الاحتلال خلال شهر رمضان (فيديو)

اقتحم عشرات من المستوطنين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، في مجموعات بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسًا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروح حول الهيكل المزعوم.

وفي غضون ذلك، توالت الدعوات المقدسية التي تحث على شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه.

يشار إلى أن شابا من بلدة عبوين شمال غرب رام الله، أصيب بجروح خطيرة، عند ما أطلق جنود الاحتلال النار عليه في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

انتهاكات الاحتلال في القدس خلال شهر

وأصدرت محافظة القدس مساء أمس تقريرها الشهري حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة المحتلة لشهر أبريل/ نيسان المنصرم، ولخصت فيه مجمل انتهاكات الاحتلال الرامية لفرض سيادته على العاصمة المقدسية ومحاولات تهويدها.

ورصد التقرير الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المواطنين في مختلف أنحاء العاصمة المحتلة، إذ رُصدت 463 إصابة تركزت غالبيتها في المناطق العلوية من الجسد وأدت إلى كسور ونزف داخلي، كما فقد بعض المصابين أعينهم جراء إصابات مباشرة في منطقة العين.

تحت حماية الاحتلال.. مستوطنون يواصلون اقتحام المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الأولى pic.twitter.com/XaRg9GjZ6x — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 9, 2022

وفي الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك 22 أبريل، أصيب الشاب المقدسي وليد الشريف (23 عاما) خلال المواجهات التي اندلعت في المسجد الأقصى المبارك، حيث اعتُدي عليه واعتُقل ولم يقدم له العلاج الفوري على الرغم من أنه يعاني من نزيف حاد بالدماغ وكسور بالجمجمة، وهو حاليًّا في غيبوبة حسب التقارير الطبية، وحالته الصحية صعبة وحرجة جدًّا.

وكانت باحات المسجد الأقصى قد شهدت مواجهات عنيفة خلال الشهر الماضي، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت تجاه المصلين دون مراعاة لحرمة وقدسية المكان، وعاثت فيه خرابًا، وحطمت نوافذ مُطعمة بالزجاج، وكسرت أبواب المصلى، وحطمت أجهزة مكبرات صوت، وقطعت أسلاكها.

قوات الاحتلال توقف عدداً من طلبة المدارس في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/ljMt6KQFjR — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 9, 2022

أعنف الاقتحامات

وكان أعنف الاقتحامات في الـ15 من أبريل الذي صادف الجمعة الثانية من شهر رمضان، إذ شهد المسجد الأقصى مواجهات عنيفة، بدأت من بزوغ الفجر حتى الساعة العاشرة صباحا، استباحت خلالها قوات الاحتلال المسجد الأقصى، مما أدى إلى إصابة نحو 160 مصليًا تم نقل 80% منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج السريري وإجراء عمليات لهم، ونفذّت اعتقالات غير مسبوقة من داخله شملت 476 من المصلين الصائمين.

كما شهد المسجد الأقصى فيم بين 18 و21 أبريل، اقتحامات واعتداءات يومية من قبل قوات الاحتلال بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين للأقصى خلال ما يُسمى عيد الفصح اليهودي.

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/tuHt8oqHBB — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 9, 2022

اعتداءات المستوطنين

رصد التقرير خلال شهر أبريل اقتحام 7274 مستوطنًا لباحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح، وبذلك يشهد الاقتحام ازديادا بالضعف مقارنة بشهر أبريل 2021، إذ تم رصد اقتحام 3616 مستوطنًا آنذاك.

وواصلت مجموعات المستوطنين اعتداءاتها واستفزازاتها، حيث نفّذت 42 اعتداءً منها 8 اعتداءات بالإيذاء الجسدي.

#شاهد رعب طفل مقدسي إثر اعتداء قوات الاحتلال على والده أمامه في منطقة باب العامود بالقدس pic.twitter.com/YVmDXct4GF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 8, 2022

حالات الاعتقال

ورصد التقرير نحو 894 اعتقالا لمواطنين في محافظة القدس، ويلاحظ ازدياد وتيرة عمليات الاعتقال خلال شهر أبريل 2022، بثلاثة أضعاف على تلك التي وقعت خلال الشهر ذاته من 2021.

وأصدرت محاكم الاحتلال العنصرية 23 حكمًا بالسجن الفعلي على أسرى مقدسيين، منها 14 حكمًا بالاعتقال الإداري، وإضافة إلى ذلك تم رصد 14 قرارًا بالحبس المنزلي ونحو 590 قرارًا بالإبعاد أكثر من نصفها قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى المبارك.