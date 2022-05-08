دعوات لشد الرحال.. اقتحامات جديدة للمسجد الأقصى وتوترات في حي الشيخ جرّاح (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، بينما وصل نائب الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير إلى الشيخ جراح واعتدى مستوطنون على مركبات المقدسيين قرب الحي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، واستمعوا لشروح مزيفة بشأن الهيكل المزعوم.

المستوطنون يواصلون اقتحامهم للمسجد الأقصى ويقدمون شروحاً توراتية في رحابه pic.twitter.com/Pw3k2mVdLt — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 8, 2022

وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي قد منعت عشرات المقدسيين من الدخول والصلاة في الأقصى خلال ساعات فجر اليوم الأحد، كما منعت مجموعة من الشبان والنساء من دخول المسجد.

وقال شهود عيان للوكالة الفلسطينية إن شرطة الاحتلال أبلغت مَن منعتهم مِن الدخول، أن يعودوا عصرًا إلى المسجد الأقصى، وكأنها تحاول إبعاد الفلسطينيين عنه خلال فترات اقتحام المستوطنين الصباحية والمسائية.

من اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/ZsiAZWIp1i — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 8, 2022

وأكدوا أن الذين مُنعوا من دخول الأقصى اليوم، لم يصدر بحقهم أي أمر إبعاد، ولم يفحص أفراد الشرطة ذلك، وكانت تسعى فقط لإبعاد الشبان والنساء كي لا يتصدوا لأي اقتحام.

وردًّا على هذه الاجراءات الاحتلالية، انطلقت دعوات مقدسية تحث على شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه.

المرابطة المقدسية هنادي حلواني للقسطل: " منع الاحتلال مجموعة مصلّين من دخول الأقصى لصلاة الفجر اليوم بدون قرارات إبعاد يعيد للذاكرة أحداث عام 2015 " pic.twitter.com/zjBAix6Y4E — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 8, 2022

من ناحيته، قال منصور عباس -رئيس القائمة العربية الموحدة في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)- إن “موقف القائمة في الائتلاف بالنسبة لملف المسجد الأقصى المبارك، سيتحدد بناء على مخرجات اجتماعات اللجنة الدولية الأردنية الإسرائيلية، وأي موقف آخر هو العبث والمتاجرة السياسية بهذه القضية المقدّسة”.

وتابع “أؤكد كذلك أن المطالب والمواقف بخصوص المسجد الأقصى المبارك يحددها ويديرها جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية على المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الدينية في القدس. مع التأكيد الدائم أن الحل النهائي هو زوال الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية في الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشريف وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك”.

وخلال شهر رمضان والأيام التي تلته، شهد المسجد الأقصى توترًا بسبب تصاعد انتهاكات الاحتلال بحق المصلين فيه، وتصديهم لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم.

واعتقلت قوات الاحتلال وأصابت مئات الفلسطينيين في محاولة لتفريغ المسجد الأقصى من المسلمين، والسماح للمستوطنين بأداء طقوسهم التلمودية.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتـــلال صباح اليوم pic.twitter.com/3M9ziciguj — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 8, 2022

توترات في الشيخ جراح

وفي القدس أيضًا، وصل نائب الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير يصل إلى حي الشيخ جراح، فيما طلبت قوات الاحتلال من الناشط المقدسي محمد أبو الحمص الابتعاد عن مكان خيمة المتطرف “بن غفير”.

والخميس الماضي، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على أبو الحمص الذي حاول “بعكّازيه” التصدي لاقتحامات المستوطنين والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

اعتدى مستوطنون -بعد منتصف الليلة الماضية- على مركبات المواطنين قرب حي الشيخ جراح.

وأفادت الوكالة الفلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين حطمت زجاجًا وثقبت إطارات مركبات فلسطينية كانت مركونة في شارع القنصلية الأمريكية بالمنطقة.