الجزيرة مباشر ترصد آثار دمار هدم منزل أسير فلسطيني شمالي الضفة (فيديو)

رصدت قناة الجزيرة مباشر آثار الدمار الكبير الذي خلفه تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل الأسير الفلسطيني عمر جرادات.

وفجر يوم 20 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، داهمت قوات الاحتلال، ترافقها وحدات هندسة، منزل الأسير عمر جرادات وأخذت قياسات المنزل تمهيدا لهدمه، لتقوم صباح اليوم السبت بذلك.

ويظهر في الصور والتسجيلات التي التقطها مراسل القناة دمار المنزل بعد تفجيره، حيث قام عناصر قوات الاحتلال باقتحام قرية السيلة الحارثية بعشرات الآليات العسكرية، وحاصرت المنزل وأحدثت ثقوبا في جدرانه وهدمتها ومن ثم فجرته بالكامل.

وقال أحد أقارب الأسير للجزيرة مباشر، إن العملية حصلت الساعة 2:30 ليلا، حيث بدأت القوات بتدمير جدران الشقة التي تقع داخل بناية مكونة من ثلاثة طوابق، ومن ثم استخدمت المتفجرات.

وكانت العائلة قد أفرغت البيت من مقتنياته، بعد أن صادقت المحكمة العليا على قرار هدم منزل جرادات بدعوى ضلوعه وأشقائه في العملية، التي نفذت في مستوطنة “حومش” قرب مدخل قرية برقة شمال غرب مدينة نابلس في 16 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وقتل فيها إسرائيلي.

وانتقل آثار الهدم للمنازل المجاورة التي خرج أطفالها يحاولون تنظيف الركام وما لحق بمنزلهم.

يشار إلى أنه في 14 فبراير/شباط الماضي، فجرت قوات الاحتلال منزل الأسير محمود جرادات، وسبقه هدم لمنزلين آخرين للعائلة، وفجر اليوم هدم المنزل الرابع.

وتلجأ قوات الاحتلال إلى سياسة هدم منازل منفّذي العمليّات ضدها، في سياسة تتعارض مع نصوص القانون الدولي ومبادئه، وخطوة تعتبر عقوبة جماعيّة لعائلات الأسرى والشهداء.