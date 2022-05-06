6 عمليات خلفت 17 قتيلا.. أبرز الهجمات الفردية داخل إسرائيل خلال شهرين (فيديو)

تعيش إسرائيل حالة استنفار أمني ترتفع وتيرته مع ازدياد عدد العمليات العسكرية التي يشنها فلسطينيون داخل المدن الإسرائيلية مخلفين عددًا من القتلى.

فعلى عكس السكون الذي ساد خلال السنوات الأخيرة فيما يخص الهجمات الفلسطينية الفردية داخل إسرائيل، تغير أسلوب منفذي الهجمات الذين باتوا يتحركون بمبادرة وتخطيط فرديين، لا ضمن إطار الفصائل المسلحة المقاومة للاحتلال.

وتعد عملية إلعاد الذي قتل فيها 3 إسرائيليين، مساء الخميس، الذي يوافق ما تطلق عليه إسرائيل “يوم الاستقلال” العملية السادسة من نوعها خلال الشهرين الماضيين، ليبلغ عدد القتلى 17.

وتقول فصائل فلسطينية إن هذه العمليات تأتي ضمن “الرد المشروع على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإرهابه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”.

وفي ما يلي إطار عن العمليات داخل إسرائيل، منذ منتصف مارس/آذار الماضي، بحسب بيانات للشرطة ووسائل إعلام إسرائيلية.

5 مايو/أيار:

سقط 3 قتلى على الأقل و4 جرحى في هجوم وقع في بلدة إلعاد قرب تل أبيب.

وقالت منظمة الإسعاف الطبي في إسرائيل، إن اثنين من الجرحى حالتهما حرجة، وإن الاثنين الباقيين جروحهما متوسطة الخطورة.

شاهد: مقتل 3 مستوطنين وإصابة 4 بينهم 2 في حالة حرجة في عملية طعن ببلدة #إلعاد قرب #تل_أبيب والشرطة الإسرائيلية تقول إن #عملية_إلعاد نفذها شخصان أحدهما مسلح بسلاح ناري وآخر ببلطة pic.twitter.com/3OTIqRV3bG — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 5, 2022

28 أبريل:

قُتل حارس أمن إسرائيلي في مستوطنة أريئيل برصاص مسلحين فلسطينيين، قبل أن يعلن جيش الاحتلال في اليوم التالي اعتقال فلسطينيين اثنين من محافظة سلفيت بزعم تنفيذهما الهجوم، وضبط أسلحة معهما.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤوليتها عن الهجوم.

7 أبريل:

نفّذ شاب فلسطيني عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، أسفرت عن مقتل شخصين، وإصابة 9 آخرين، قبل أن تتمكن قوى الأمن الإسرائيلية من قتْله، في نهاية مطاردة استمرت 9 ساعات.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إن “إطلاق نار آلي وقع في مدينة تل أبيب أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة 9 آخرين بجروح متفاوتة”.

29 مارس:

قُتل 5 إسرائيليين في إطلاق نار بمدينة “رمات غان” قرب تل أبيب (وسط)، وفق متحدث باسم الشرطة.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن منفذ العملية استشهد في مكان الهجوم، فيما جرى اعتقال آخر.

ووفق قناة “كان” العبرية الرسمية، فإن منفذ الهجوم هو ضياء حمارشة (27 عامًا) من بلدة يعبد قرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

27 مارس:

قُتل إسرائيليان وأصيب 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية في إطلاق نار بمدينة الخضيرة (شمال)، بحسب بيان للشرطة قالت فيه إن “شخصين نفذا العملية، وقد قتلا”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن منفذي الهجوم هما أيمن وإبراهيم إغبارية من مدينة أم الفحم (شمال)، وينتميان لتنظيم الدولة، الذي تبنى الهجوم.

الشرطة الإسرائيلية: عملية إطلاق نار في مدينة #الخضيرة شمالي تل أبيب أصيب خلالها شرطيان pic.twitter.com/CwB82m5ofS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2022

22 مارس:

قُتل 4 إسرائيليين وأصيب آخرون في عملية طعن ودهس بمدينة بئر السبع (جنوب)، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت باستشهاد منفذ الهجوم، ويدعى محمد أبو القيعان، وهو من سكان بلدة “حورة” بالنقب.