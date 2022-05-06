قوات الاحتلال تعتدي على مرابطة جزائرية في المسجد الأقصى وتخلع حجابها (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا يظهر اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على شاب وشقيقته يحملان الجنسية الفرنسية ومن أصول جزائرية، خلال اقتحام المسجد الأقصى، الخميس.

ويظهر الفيديو اقتياد عناصر من قوات الاحتلال للمرابطة الجزائرية خارج باحات المسجد الأقصى والاعتداء عليها وخلع حجابها.

والخميس اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، بحراسة مشددة من قبل الشرطة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن 792 مستوطنا، اقتحموا المسجد الأقصى، خلال الفترتين، الصباحية، بواقع 599 مستوطنا، والمسائية 193.

وتخلل الاقتحامات، اعتداءات من قبل الشرطة الإسرائيلية على فلسطينيين، احتجّوا على الاقتحامات الإسرائيلية.

واعتدت قوات الاحتلال بالضرب والسحل على عدد من المرابطات في المسجد الأقصى.

وذكرت “الأوقاف” الإسلامية، في تصريح سابق، أن الشرطة الإسرائيلية “اعتقلت نحو 50 فلسطينيا، من ساحات المسجد”.

وقال شهود عيان إن عناصر الشرطة الإسرائيلية اعتدوا بالضرب على مصلين خلال اقتحام المسجد وأطلقوا الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع على مصلين في المصلى القبلي حيث تواجد عشرات المصلين.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ما يسمى ذكرى تأسيس إسرائيل الذي يصادف الخميس.

وأعلنت هذه الجماعات، اعتزامها رفع العلم الإسرائيلي، وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي خلال الاقتحامات.