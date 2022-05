كيف خلد فيلم (11 يوما في مايو) قصص الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العام الماضي؟ المخرج الفلسطيني محمد الصواف يروي للجزيرة مباشر حكاية الفيلم والهدف منه.

وقال المخرج إن اسم الفيلم يرمز إلى عدد أيام العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/أيار من العام الماضي وأوضح أنه أراد تخليد ذكرى الشهداء من الأطفال الذين سقطوا أثناء العدوان على غزة.

وأكد أن فكرة الفيلم ترمي إلى تسليط الضوء على هؤلاء الأطفال الذين قضوا ضحايا العدوان على غزة.

وقال إن مشاركة نجوم غربيين في الفيلم سيسهم في إيصال الفيلم إلى شرائح من المشاهدين الغربيين وتقبلهم لفكرة الفيلم، مشيرًا إلى وجود صدى طيب للفيلم حتى قبل عرضه.

Join us this Wednesday at @CentralPictureH for the UK Premiere of Eleven Days in May.

Here's everything you need to know about the powerful and moving new documentary from directors Michael Winterbottom and Mohammed Sawwaf ⬇️

Book now: https://t.co/NIrRbTnjn2 pic.twitter.com/B33sQT9nx3

— Team Picturehouse (@picturehouses) May 3, 2022