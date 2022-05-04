كيف خلد فيلم (11 يوما في مايو) قصص الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال العام الماضي؟ المخرج الفلسطيني محمد الصواف يروي للجزيرة مباشر حكاية الفيلم والهدف منه.

وقال المخرج إن اسم الفيلم يرمز إلى عدد أيام العدوان الإسرائيلي على غزة في مايو/أيار من العام الماضي وأوضح أنه أراد تخليد ذكرى الشهداء من الأطفال الذين سقطوا أثناء العدوان على غزة.

وأكد أن فكرة الفيلم ترمي إلى تسليط الضوء على هؤلاء الأطفال الذين قضوا ضحايا العدوان على غزة.

وقال إن مشاركة نجوم غربيين في الفيلم سيسهم في إيصال الفيلم إلى شرائح من المشاهدين الغربيين وتقبلهم لفكرة الفيلم، مشيرًا إلى وجود صدى طيب للفيلم حتى قبل عرضه.

Join us this Wednesday at @CentralPictureH for the UK Premiere of Eleven Days in May. Here's everything you need to know about the powerful and moving new documentary from directors Michael Winterbottom and Mohammed Sawwaf ⬇️ Book now: https://t.co/NIrRbTnjn2 pic.twitter.com/B33sQT9nx3 — Team Picturehouse (@picturehouses) May 3, 2022

وتناولت صحيفة الغارديان البريطانية الفيلم ونشرت تقريرًا عنه، كما تناولته صحف غربية أخرى حتى قبل عرضه، وقال إنه سيتم عرض الفيلم في 10 من دور السينما البريطانية في 6 مايو الجاري.

وأكد أن ذلك سيكون له تأثير كبير خاصة مع وجود أحداث الحرب الروسية على أوكرانيا وما أفرزته من صور صادمة لمدنيين يسقطون جراء الحرب ولاجئين يفرون من بلادهم.

وأشار في لقاء على شاشة الجزيرة مباشر إلى أن الفيلم سيعرض في موعده في 6 مايو الجاري، مؤكدًا أن ريع الفيلم سيذهب إلى مؤسسة تهتم باللاجئين الفلسطينيين.

💔 Michael Winterbottom's account of one episode in apartheid Israel’s war on Palestinian children. #GazaUnderAttack

‘We ought to be shocked’: Michael Winterbottom’s unflinching film honouring Gaza’s dead children https://t.co/vG3edwRH6Y#FreePalestine — IPSC (@ipsc48) May 3, 2022

العدوان على غزة

وأسفرت هجمات صاروخية الإسرائيلية على قطاع غزة -برًا وبحرًا وجوًا- في مايو/أيار من العام الماضي، عن استشهاد 260 مدنيًا فلسطينيًا بينهم 66 طفلًا و39 من النساء و17 مسنًا.

وقالت منظمة (هيومن رايتس ووتش) الحقوقية الدولية، إن إسرائيل شنت هجمات في قطاع غزة في مايو الماضي، قد ترقى إلى كونها جرائم حرب.

وقالت المنظمة الدولية في تقرير إنها حققت في ثلاث غارات إسرائيلية قتلت 62 مدنيًا فلسطينيًا، ولم تكن هناك أهداف عسكرية واضحة في المنطقة المجاورة.

Over the course of 11 days in May 2021, more than 60 children were

killed in Gaza. Michael Winterbottom & Mohammed Sawwaf's Eleven Days in May acts a diary of those days, ensuring the lives lost are never forgotten. Playing from Sat 7 May: https://t.co/uoo3CZIZnV pic.twitter.com/g9IVHuWJSm — BerthaDocHouse (@BerthaDocHouse) May 4, 2022

وقال جيري سيمبسون المدير المساعد لقسم الأزمات والنزاعات في (هيومن رايتس) في التقرير شنت القوات الإسرائيلية هجمات في غزة خلال مايو أيار الماضي، أبادت عائلات بأكملها، من دون أي أن يكون هناك أي هدف عسكري بالقرب منها على ما يبدو، مشددًا على أهمية إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت إلى أنها قابلت 30 فلسطينيًا شهدوا الهجمات الإسرائيلية، أو أقارب لمدنيين قتلوا أو سكان المناطق المستهدفة، منذ أواخر مايو/أيار.

كما زارت مواقع 4 غارات وفحصت بقايا ذخائر، وحللت صور الأقمار الصناعية ومقاطع فيديو وصور التقطت في أعقاب الهجمات.