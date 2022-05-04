فلسطين

دعوات من المستوطنين لاقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي.. وحماس تحذّر من “اللعب بالنار” وتدعو للنفير

مئات الاعتقالات والإصابات حدثت في المسجد الأقصى خلال الأيام الأخيرة من رمضان (مركز معلومات وادي حلوة-القدس)
4/5/2022-|آخر تحديث: 4/5/202208:09 PM (مكة المكرمة)

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الأربعاء، من سماح السلطات الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بالقدس، على خلفية دعوات لاقتحامه غدا الخميس.

واعتبرت الحركة في بيان السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى “لعبا بالنار وجرا للمنطقة إلى أتون تصعيد”.

وحمّلت حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن التصعيد المحتمل، داعية الفلسطينيين إلى “الاحتشاد في المسجد الأقصى، والاستنفار في مدينة القدس، دفاعاً عن هويّتنا وديننا وقبلتنا الأولى”.

وقالت إن “محاولات التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، ومشاريع التهويد لمقدساتنا لن تمر”.

بدوره حذر المجلس الوطني الفلسطيني من اعتزام المستوطنين اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي وترديد نشيدهم الوطني.

وأدان المجلس في بيان له، الأربعاء “استمرار الاعتداءات وقطع الأسلاك عن سماعات المسجد الأقصى، والتضييق على الاخوة المسيحيين ووضع العراقيل للحيلولة دون إتمام صلواتهم”.

وأكد أن دعوات المستوطنين المتكررة لاستباحة الأقصى “تأتي في سياق المخطط الاحتلالي الممنهج لمحاولة فرض الرواية الإسرائيلية المرتكزة على الأساطير الدينية التي تدعي بأن هذه الأرض هي ملك لليهود، في محاولة لقلب الصورة الحقيقية الاستعمارية للمشروع الصهيوني”.

دعوات للاقتحام

يأتي ذلك في ظل دعوات أطلقتها جماعات إسرائيلية متطرفة لاقتحام الأقصى، بالتزامن مع ذكرى تأسيس إسرائيل أو ما يعرف لديهم بـ”عيد الاستقلال”.

ودعت جماعة “نشطاء لأجل الهيكل” اليمينية، في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي، إلى “الاحتفال بالاستقلال في جبل الهيكل” في إشارة إلى المسجد الأقصى.

وتضمن المنشور دعوة إلى “التلويح بعلمنا وترديد النشيد الوطني” الإسرائيلي خلال الاحتفالات التي أشار إلى أنها ستتم على مرحلتين صباحية ومسائية.

العلم الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي

وفي الأثناء، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، اليوم الأربعاء، على رفع العلم الإسرائيلي على الحرم الإبراهيمي الشريف.

ورفعت قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين العلم على سطح وأسوار الحرم الإبراهيمي الشريف، تمهيدا للاحتفال بما يسمى “عيد الاستقلال”.

وقال مدير أوقاف الخليل نضال الجعبري لـوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن هذا الاعتداء “يمثل انتهاكا صارخا لحرمة الأماكن المقدسة، وتجاوزا لكل المواثيق والأعراف الدولية، واستفزازا لمشاعر المواطنين”، معتبرا أن هذا الأمر يأتي ضمن مخططات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.

تفاعل على مواقع التواصل

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلت وسوم كان من أبرزها “لن يمر الاقتحام”، حيث استنكر مغردون نية الاحتلال السماح للمستوطنين باقتحام الأقصى.

وأشار البعض إلى تهديد رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار، الذي طالب الفصائل الفلسطينية وأجنحتها العسكرية بأن تكون على أهبة الاستعداد والجهوزية، مهددا بإطلاق 1111 قذيفة صاروخية في الرشقة الأولى على إسرائيل عند بدء المواجهة المقبلة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات