“هدّي يا بحر”.. لاجئ فلسطيني مسنّ يعبّر عن اشتياقه لقريته المحتلة بالدموع والغناء (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلا مصورا لمسنّ فلسطيني في أحد مخيمات لبنان وهو يغني لبلده ويتمنى العودة إلى موطنه.

وفي الفيديو ظهر المسنّ والدموع تعمر عينيه وهو يغني أغنية “هدي يا بحر” ويعبّر عن اشتياقه لقريته المحتلة “دير القاسي” بمشاركة الفنان الفلسطيني بسام الصبح.

و”دير القاسي” قرية فلسطينية هجّر منها سكانها، وكانت قائمة على تل صخري وسط الجليل الأعلى الغربي، وتبعد نحو 5 كيلومترات إلى الجنوب من الحدود اللبنانية.

وأغنية “هدي يا بحر” من أبرز أغاني التراث الفلسطيني التي ترثي حال اللجوء الذي يعيشه أهل فلسطين منذ عام 1948.

وصاحب هذه الأغنية هو الفنان أبو عرب، المعروف بشاعر ومنشد الثورة الفلسطينية الكبرى، الذي وافته المنية عام 2014.

وتقول الأغنية “هدي يا بحر هدي.. طولنا في غيبتنا.. ودي سلامي ودي.. للأرض اللي ربتنا”.