نتنياهو يقتحم حائط البراق وسط عشرات الإسرائيليين والتلويح بأعلام الاحتلال (فيديو)

اقتحم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، حائط البراق بالتزامن مع اقتحام أكثر من ألف مستوطن للمسجد الأقصى منذ الصباح وقبل سويعات من الموعد المقرر لبدء “مسيرة الأعلام”.

وحائط البراق هو الجدار الغربي للمسجد الأقصى بالقدس، ويُعدّ جزءًا من سور المسجد ويجاوره مباشرة بابه المسمى باب المغاربة. وظهر نتنياهو وهو يتجول عند الحائط محاطًا بعشرات الإسرائيليين الذين يحملون أعلام الاحتلال وتناوبوا مصافحته والتقاط الصور معه.

يأتي ذلك بينما اقتحم مئات المستوطنين البلدة القديمة بالقدس المحتلة، ونظموا مسيرة استفزازية في شوارع البلدة وتوجهوا إلى منطقة باب العامود ملوّحين بأعلام دولة الاحتلال وسط انتشار مكثف لجنود الاحتلال في المنطقة.

ونظم المستوطنون تجمعًا استفزازيًّا في منطقة باب العامود ورددوا هتافات عنصرية بحماية شرطة الاحتلال التي اعتقلت شابًّا من شارع الواد بالبلدة القديمة عقب الاعتداء عليه بوحشية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر في القدس إن مستوطنين اعتدوا على طاقم إسعاف تابع لها في البلدة القديمة خلال محاولتهم الوصول إلى مصاب في حي الواد.

وأضافت أن طواقمها تعاملت مع ثلاث إصابات نتيجة الاعتداء بالضرب من المستوطنين.

وكانت شرطة الاحتلال قد نصبت، منذ ساعات الصباح، حواجز عسكرية عند أبواب القدس القديمة وسط إجراءات تفتيش وتدقيق في هويات المواطنين المارين من منطقة باب العامود، كما نصبت حواجز عسكرية داخل أسواق البلدة وعلى الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى.

وتأتي هذه الاعتداءات بعد أقل من ساعة على انتهاء اقتحامات 1044 مستوطنًا للمسجد الأقصى المبارك، أدى خلالها المستوطنون طقوسًا تلمودية ونظموا جولات استفزازية في باحاته، تخللتها اعتداءات شرطة الاحتلال على المصلين والمعتكفين واعتقال 10 مواطنين على الأقل.

وتسبق هذه الاقتحامات والاستفزازات انطلاق “مسيرة الأعلام” التهويدية التي يعتزم المستوطنون تنظيمها في ذكرى احتلال مدينة القدس.