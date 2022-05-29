مستوطنون يؤدون طقوسا دينية علنية في باحات الأقصى والمرابطون يتصدون بالتكبيرات (فيديو)

أدى مستوطنون اليوم الأحد طقوسًا تلمودية وصلوات يهودية علنية في ساحات المسجد الأقصى بعد اقتحامه تحت حماية جنود الاحتلال، فيما تصدى لهم المرابطون بالتكبيرات والهتافات ورفع المصاحف وتلاوة القرآن.

واقتحم مئات المستوطنين ساحات الحرم القدسي على شكل مجموعات ضمت كل مجموعة 40 مستوطنًا، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن “الهيكل” المزعوم، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية.

وتقدّم الاقتحامات عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي أغلقت المصلى القبلي وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله واعتقلت 10 شبان من باب السلسلة.

ومنذ ساعات الفجر الأولى، انتشرت قوات الاحتلال عند باب العامود وشددت من إجراءاتها، ونصبت حواجزها العسكرية داخل أسوق البلدة القديمة، وعلى الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى، واعتدت على الشبان أمام باب القطانين.

بدوره، دعا مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أهالي البلدات والقرى خاصة القريبة من المستوطنات، لتفعيل لجان الحراسة والتصدي لهجمات المستوطنين، ورفع الأعلام الفلسطينية.

وقال دغلس لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن غالبية المناطق في الضفة تتعرض لهجمات المستوطنين، خاصة القريبة من المستوطنات، إضافة إلى المفارق والطرق الواصلة بين المدن الفلسطينية.

وأضاف أنه خلال الأيام الماضية سجلت العديد من الاعتداءات بحق المواطنين، خاصة في حوارة التي تشهد معركة رفع العلم الفلسطيني وغيرها من المناطق التي تشهد مواجهات عنيفة أدت لوقوع إصابات، عدا عن استهداف مركبات المواطنين في محيط محافظة نابلس.

ودعا نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حملة “ارفع علمك” إلى رفع العلم الفلسطيني اليوم الأحد في كل الميادين، ردًّا على “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية.