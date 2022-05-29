للمرة الأولى.. “سجود جماعي” للمستوطنين ورفع العلم الإسرائيلي داخل الأقصى (فيديو)

رفع مستوطنون الأعلام الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى ومحيطه، وأدوا رقصات علنية في باحاته، وسجدوا -للمرة الأولى- بشكل جماعي وفي وقت واحد داخل الحرم القدسي دون أي تدخل من شرطة الاحتلال.

وأظهرت لقطات المستوطنين وهم يتراقصون ويستفزون المقدسيين في منطقة باب السلسلة بالقدس المحتلة، وأيضًا أمام باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى.





واقتحم أكثر من 500 مستوطن، من ضمنهم المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي أغلقت المصلى القبلي وحاصرت المصلين والمعتكفين داخله، واعتقلت 10 شبان من باب السلسلة.

واستبق العشرات من أفراد شرطة الاحتلال اقتحامات المستوطنين باقتحام الأقصى وانتشروا في ساحاته وأغلقوا المصلى القبلي وحاصروا المرابطين داخله، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء “مسيرة الأعلام” الإسرائيلية.

وأدى المستوطنون للمرة الأولى ما يسمّونه “السجود الملحمي” في باحات المسجد، وتلقوا شروحًا عن “الهيكل” المزعوم، خاصة في المنطقة الشرقية وقبالة مصلى باب الرحمة وقبة الصخرة وأمام باب القطانين أحد أبواب الأقصى، وتصدى المرابطون لهذه الاقتحامات بالتكبيرات والهتافات.

وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت، منذ ساعات الفجر الأولى، عند باب العامود وشددت من إجراءاتها ونصبت حواجزها العسكرية داخل أسواق البلدة القديمة وعلى الطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى.