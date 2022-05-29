بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت.. الاحتلال يقمع مسيرة أعلام فلسطينية ويعتقل فلسطينيين بينهم أطفال (فيديو)

قمعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، مسيرة أعلام فلسطينية في شارع صلاح الدين، وسط القدس الشرقية المحتلة.

وأطلقت الشرطة على المشاركين بالمسيرة الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت في محاولة لتفريقهم، وفق شهود عيان.

وقالت مراسلة الجزيرة إن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين بينهم أطفال عقب المسيرة.

من المواجهات في شارع صلاح الدين بالقدس هذه الأثناء pic.twitter.com/eKaQa6RX9i — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

واعتدت قوات الاحتلال على العديد من المشاركين الذين حملوا الأعلام الفلسطينية.

وقال الشهود إنّ المشاركين بالمسيرة رفعوا الأعلام الفلسطينية، ورددوا الهتافات.

#فيديو| مجموعة من المستعربين يعتقلون شابًا خلال مسيرة الأعلام #الفلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة شاهد المزيد عبر تلغرام شهاب، اشترك الآن: https://t.co/evSBgGzymT pic.twitter.com/nYi8UezI5H — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 29, 2022

وعاود المشاركون مجددًا بتنظيم مسيرة أعلام فلسطينية أخرى بعد قمع المسيرة الأولى من قبل شرطة الاحتلال.

يأتي ذلك تزامنًا مع استعداد آلاف الإسرائيليين، للانطلاق في مسيرة أعلام تبدأ من منطقة باب العامود لإحياء الذكرى الـ55 لاحتلال مدينة القدس الشرقية.

مسيرة أعلام فلسطينية في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة pic.twitter.com/je4DqpodOE — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

ويسود توتر شديد في مدينة القدس جراء سلسلة اقتحامات نفّذها مستوطنون للمسجد الأقصى، الأحد، بحماية شرطة الاحتلال قبيل ساعات من انطلاق مسيرة الأعلام.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن عدد المقتحمين للمسجد الأقصى بلغ 1687 مستوطنًا.

شبان يتصدون لقوات الاحتلال في شارع صلاح الدين بالقدس pic.twitter.com/9Q0ayfhXU7 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 29, 2022

وشهدت اقتحامات الأحد تطورًا خطيرًا بعدما أدى عشرات المستوطنين صلوات تلمودية تمددوا خلالها على الأرض في باحات الأقصى، فيما يعرف بـ “السجود الملحمي عند اليهود”، ورفع آخرون الأعلام الإسرائيلية تحت حماية الشرطة، وذلك في خرق واضح للوضع الراهن.

و”الوضع الراهن” (الستاتيكو) هو الوضع الذي ساد في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 1967.

وتقول إسرائيل، بشكل مستمر، إنها ملتزمة بعدم المساس بـ”الوضع الراهن”.