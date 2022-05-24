قوات الاحتلال تصيب 3 فلسطينيين وتعتقل رابعا خلال اقتحام لمخيم جنين (فيديو)

أُصيب 3 فلسطينيين، واعتقل آخر، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، إن 3 مواطنين أصيبوا خلال عملية الاقتحام، أحدهم برصاص حي في الركبة، وآخر بشظايا في الأطراف العلوية، وثالث برضوض، وجرى نقلهم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية داهمت منزلا لعائلة الطوباسي بمنطقة الهدف في مخيم جنين، واعتقلت الأسـير السابق محمد حسام الطوباسي أبو العود.

وقال محمود شقيق المعتقل لوكالة وفا، إن وحدات إسرائيلية خاصة تسللت إلى داخل المنزل بحماية قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بعد محاصرة الحي من كافة الجوانب.

وأضاف “بعد خلع أبواب المنازل والشقق السكنية للمعتقل وأشقائه قاموا باحتجاز شقيقه إياد والتحقيق معه ميدانيا، ومن ثم طالبوا عبر مكبرات الصوت محمد بتسليم نفسه وهو أب لثلاثة أطفال بعد أن عاثوا خرابا وتفتيشا في المنازل”.

وأكد شهود عيان اندلاع مواجهات بين المواطنين والقوات الإسرائيلية، كما سمعت أصوات إطلاق نار.

بدوره أكد ناطق باسم قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام عناصرها المدججة بالسلاح جنين واعتقال الأسير السابق، وقال إن “مقاتلين من سرب الاستطلاع جولاني ووحدة الكرز وشرطة الحدود وجهاز الأمن العام عملوا مؤخرًا في وادي برقين بالقرب من جنين في منطقة لواء منشيه الإقليمي”.

وأشار إلى أنه خلال عملية الاقتحام، فتحت عناصر الجيش الإسرائيلي النار على المقاومين في جنين وأصابوا بعضهم.

وقال إنه “تم القبض على مطلوب للاشتباه في قيامه بنشاط ممنوع وتحويله لمزيد من التحقيقات من قبل الأجهزة الأمنية”.

وعقب ذلك انسحبت قوات الجيش الإسرائيلي، من جنين ومخيمها.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة ومخيم جنين، وسط اشتباكات بين شبان من المقاومة وعناصر من قوات الاحتلال التي حاصرت منزلا في حي الهدف في مخيم جنين.

وأعلنت قوات الاحتلال مدخل مخيم جنين ومنطقة الهدف وواد برقين مناطق عسكرية مغلقة، واعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط تعزيزات عسكرية مشددة، قبل أن تنسحب من المكان.

ومنذ مطلع العام الجاري والجيش الإسرائيلي يُنفذ اقتحامات لمدينة جنين ومخيمها، لاعتقال فلسطينيين، وعادة ما تندلع مواجهات واشتباكات مسلحة مع الفلسطينيين.