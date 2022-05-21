“شجرتك بتحميهم”.. مبادرة زراعية في القدس تكريما للزميلة شيرين أبو عاقلة (فيديو)

انطلقت مبادرة لزراعة عدد من الأشجار المثمرة في بيت حنينا شمال القدس المحتلة تكريما للزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، بمشاركة واسعة من الأطفال والنساء.

وضمن برنامج زراعة مليون شجرة الثالث في فلسطين، سيُزرع نحو 4 آلاف شجرة مثمرة في بيت حنينا وجنين وبيت لحم وغزة، تكريما لروح شيرين وسائر شهداء فلسطين.

وشارك فلسطينيون من بينهم نساء وأطفال في المبادرة التي تأتي تكريمًا للزميلة شيرين، بزراعة عدد من الأشجار المثمرة في منطقة واسعة تقع شمال القدس.

وظهر عدد من الأطفال والفتيات الصغيرات وهم يحملون المعاول لحفر الأرض وشقها لغرس أشجار من الزيتون والحمضيات، ويرفعون الأعلام الوطنية الفلسطينية.

وقالت إحدى المشاركات إنها جاءت لحضور هذا الحدث تكريمًا للشهيدة شيرين، وأكدت أن ذكراها ستظل حاضرة في قلوب الجميع.





زراعة مليون شجرة

وعملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدى 70 عامًا، على اقتلاع الملايين من أشجار الزيتون والأشجار المثمرة من المزارع الفلسطينية وحرقها ضمن حملة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين.

ومن أجل ذلك جرى إطلاق حملة زراعة مليون شجرة في الأراضي الفلسطينية عام 2001 وحملت شعار “يقلعون شجرة.. نزرع عشرة” وذلك بمبادرة من “العربية لحماية الطبيعة”.

وتبرز أهمية البرنامج وسط تعمد الاحتلال مصادرة الأراضي غير المستثمرة زراعيًّا واستهدافه للأراضي بشكل عام إضافة إلى ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي والبطالة في فلسطين وضعف إسهام رأس المال العربي والإسلامي في التمويل الزراعي.

ويقدر عدد الأشجار التي اقتلعتها القوات الإسرائيلية بحسب تقرير وزارة الزراعة الفلسطينية فيما بين 2000 و2012 بما يزيد عن 3 ملايين شجرة معظمها من أشجار الزيتون والحمضيات.





الشهيدة شيرين أبو عاقلة

وفي صباح يوم الأربعاء 11 مايو اغتال قناص إسرائيلي الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء عملها في تغطية اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام قواته مخيم جنين.

وقالت الوزارة في تصريح على فيسبوك إن الزميلة شيرين أصيبت برصاص حي في الرأس، كما أصيب الصحفي علي السمودي برصاص حي في الظهر، وكانت الزميلة شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

طوني أبو عاقلة اخ الشهيدة شيرين الآن من موقع زراعة أشجار حملة #شجرتكم_بتحميهم في بيت حنينا.

تابعوا البث المباشر على صفحتنا على فيسبوكhttps://t.co/FlanWZjSFy — APNature (@APNorg) May 21, 2022

ووُلدت شيرين عام 1971 في مدينة القدس المحتلة، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة والإعلام من جامعة اليرموك في المملكة الأردنية.

عادت بعد التخرج إلى فلسطين، وعملت في مواقع عدة مثل الأونروا وإذاعة صوت فلسطين وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح وإذاعة مونت كارلو، قبل عملها مع قناة الجزيرة الفضائية منذ عام 1997، وهي حاصلة على الجنسية الأمريكية.





وفور إعلان نبأ استشهادها، تصدّر اسم شيرين أبو عاقلة منصات التواصل العربية وكذلك موقع غوغل، وسط حالة من الحزن المفعم بالغضب بعدما وثّقت لقطات وشهود عيان تعمّد قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلها.

يشار إلى أن شيرين أبو عاقلة من أوائل المراسلين الميدانيين لقناة الجزيرة، وعلى مدى ربع قرن كانت في قلب الخطر لتغطية حروب الاحتلال الإسرائيلي وهجماته واعتداءاته على الشعب الفلسطيني.