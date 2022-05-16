زخم متواصل على المنصات الرقمية تفاعلًا مع الذكرى 74 للنكبة (فيديو)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ذكرى النكبة التي يحييها الفلسطينيون كل عام في 15 من مايو/أيار، حين هُجّر الشعب الفلسطيني من أراضيه لإقامة دولة إسرائيل.

وغرد ناشطون عرب وفلسطينيون عبر وسوم عدة، منها (#ذكرى_النكبة)، (#النكبة)، (#نكبة_فلسطين)، (#نكبة_74).

والنكبة مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلِن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو 1948.

جدي عاش النكبة

ابي عاش النكسة

انا سأعيش يوم التحرير — Mohammad Alqadi (@ALQadiPAL) May 16, 2022

اسرائيل تحاول مرة تلو الأخرى بحرص شديد على تلميع روايتها وتجاهل عمداً تاريخ ورواية الفلسطنيين، بما في ذلك النكبة. في عام 2011 تمّ سن "قانون النكبة" لفرض العقوبات على كل هيئة أو منظمة تتلقى دعمًا حكوميًا تقوم بذكر النكبة.

من مقالة طاقم تحرير هآرتس @Haaretz https://t.co/I3cOfIl4pR — Sheren Falah Saab شيرين فلاح صعب (@FalahSaab) May 16, 2022

وعلى الأرض، أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، الأحد، ذكرى النكبة تحت شعار “كفى 74 عامًا من الظلم والكيل بمكيالين”.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم في ذلك العام الذي شهد تأسيس إسرائيل، هربًا من مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية وأدت إلى استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني، وفق تقرير حكومي فلسطيني.​​​​​​​

ويصف مركز المعلومات الوطني الفلسطيني النكبة بأنها “شكلت أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرون”، ويوثق على موقعه الإلكتروني أبرز المعلومات المتعلقة بها.

إن كنا نستذكر اليوم ذكرى74 عاما على #النكبة ، فإن الكيان الغاصب لأرض #فلسطين لن يُعمّر طويلا.. بعز عزيز أو ذل ذليل..

الصهاينة يحذرون من إنهيار كيانهم وأن التاريخ اليهودي لم يكمل لدولة "إسرائيلية" عقدها الثامن..

لكن ماذا قال الشيخ #احمد_ياسين عن زوال "اسرائيل"؟

شاهد👇🏻#ذكرى_النكبة pic.twitter.com/qim51N3NFA — جابر الحرمي (@jaberalharmi) May 15, 2022

وفي النكبة، أقيمت إسرائيل على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية (نحو 27 ألف كيلومتر مربّع)، وجرى تدمير 531 من أصل 774 قرية ومدينة فلسطينية.

ونفّذت العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، بجانب تشريد نحو 200 ألف منهم. كما تعرّض قرابة 4700 فلسطيني للاعتقال، يُضاف إليهم نحو 500 أسير عربي.

في ذكرى النكبة من لم تكن فلسطين قضيته فلا قضية له ولا مبدأ ! — محمود الحسنات (@abohamzahasanat) May 15, 2022

فى #ذكرى_النكبة والاعلان عن قيام الكيان الاسرائيلي على انقاض #فلسطين عام 1948 عشرات الدراسات فى كل العلوم ومن كل الاطياف تؤكد على قرب نهاية #إسرائيل أقدم لكم أدلة من مصادر متعددة على هذا الرابط https://t.co/V8rTWyOBMF #فلسطين_قضية_الشرفاء #النكبة74 pic.twitter.com/i340aujjJs — A Mansour أحمد منصور (@amansouraja) May 15, 2022

ورغم التدمير والقتل والتشريد، بقي نحو 150 ألف فلسطيني فقط في المدن والقرى العربية داخل إسرائيل، ارتفع عددهم ليصل إلى نحو مليون و700 ألف حتى نهاية 2021، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وخلال النكبة وفي الصراع المستمر منذ عام 1948، فقد ما يزيد على 100 ألف فلسطيني حياتهم، بينهم 11 ألفًا و358 منذ انطلاق انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى 30 أبريل/نيسان 2022.

ووفق المعطيات، يُقدَّر عدد الأسرى في سجون إسرائيل بنحو 4450، من بين قرابة مليون حالة اعتقال منذ عام 1967.