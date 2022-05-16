فلسطين

زخم متواصل على المنصات الرقمية تفاعلًا مع الذكرى 74 للنكبة (فيديو)

16/5/2022-|آخر تحديث: 16/5/202207:26 PM (مكة المكرمة)

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ذكرى النكبة التي يحييها الفلسطينيون كل عام في 15 من مايو/أيار، حين هُجّر الشعب الفلسطيني من أراضيه لإقامة دولة إسرائيل.

وغرد ناشطون عرب وفلسطينيون عبر وسوم عدة، منها (#ذكرى_النكبة)، (#النكبة)، (#نكبة_فلسطين)، (#نكبة_74).

والنكبة مصطلح يطلقه الفلسطينيون على اليوم الذي أُعلِن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو 1948.

وعلى الأرض، أحيا الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، الأحد، ذكرى النكبة تحت شعار “كفى 74 عامًا من الظلم والكيل بمكيالين”.

واضطر نحو 800 ألف فلسطيني إلى مغادرة ديارهم في ذلك العام الذي شهد تأسيس إسرائيل، هربًا من مذابح ارتكبتها عصابات صهيونية وأدت إلى استشهاد نحو 15 ألف فلسطيني، وفق تقرير حكومي فلسطيني.​​​​​​​

ويصف مركز المعلومات الوطني الفلسطيني النكبة بأنها “شكلت أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرون”، ويوثق على موقعه الإلكتروني أبرز المعلومات المتعلقة بها.

 

وفي النكبة، أقيمت إسرائيل على أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية (نحو 27 ألف كيلومتر مربّع)، وجرى تدمير 531 من أصل 774 قرية ومدينة فلسطينية.

ونفّذت العصابات الصهيونية أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين، بجانب تشريد نحو 200 ألف منهم. كما تعرّض قرابة 4700 فلسطيني للاعتقال، يُضاف إليهم نحو 500 أسير عربي.

ورغم التدمير والقتل والتشريد، بقي نحو 150 ألف فلسطيني فقط في المدن والقرى العربية داخل إسرائيل، ارتفع عددهم ليصل إلى نحو مليون و700 ألف حتى نهاية 2021، وفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

وخلال النكبة وفي الصراع المستمر منذ عام 1948، فقد ما يزيد على 100 ألف فلسطيني حياتهم، بينهم 11 ألفًا و358 منذ انطلاق انتفاضة الأقصى عام 2000 وحتى 30 أبريل/نيسان 2022.

ووفق المعطيات، يُقدَّر عدد الأسرى في سجون إسرائيل بنحو 4450، من بين قرابة مليون حالة اعتقال منذ عام 1967.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل + وكالات