فلسطين

قوات الاحتلال تقتحم مقبرة أثناء تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف بالقدس وتعتدي على المشاركين (فيديو)

16/5/2022-|آخر تحديث: 16/5/202210:55 PM (مكة المكرمة)

اعتدت، مساء الاثنين، شرطة الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، خلال تشييع الآلاف لجنازة الشهيد وليد الشريف.

واندلعت المواجهات بعد اعتداء شرطة الاحتلال على مشيعي جنازة الشريف (23 عاما) من بيت حنينا بالقدس الذي استشهد السبت، متأثرا بإصابته برصاصة مطاطية في رأسه خلال مواجهات شهدتها باحات المسجد الأقصى في 22 أبريل/نيسان الماضي.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المقبرة أثناء تشييع جثمان الشهيد واعتدت على المشاركين. كما أطلقت الرصاص المطاطي على سيارة الإسعاف التي تنقل الشهيد من مستشفى المقاصد بالقدس نحو المسجد الأقصى.

وتحدث الهلال الأحمر في القدس عن وقوع 37 إصابة حتى الآن بالرصاص المطاطي والاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء تشييع الشهيد وليد الشريف.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن القوات الإسرائيلية منعت مشيعي الجنازة من رفع الأعلام الفلسطينية.

ومع اعتداء الشرطة على الجنازة، نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى المسجد الأقصى، حيث من المقرر لاحقا تشييع الشريف إلى مقبرة المجاهدين بشارع صلاح الدين بالمدينة المحتلة.

وكانت قوات الاحتلال، سلمت اليوم الاثنين، جثمان الشهيد. وشهد محيط مستشفى المقاصد مظاهرة حاشدة لاستقبال الجثمان الذي حُمِل على الأكتاف، وهتف المشاركون بشعارات منددة بقوات الاحتلال وباستشهاد الشريف.

وطيلة شهر رمضان شهدت مدينة القدس والمسجد الأقصى مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين، أصيب خلالها مئات الفلسطينيين بجراح، واعتقل المئات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات