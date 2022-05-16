قوات الاحتلال تقتحم مقبرة أثناء تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف بالقدس وتعتدي على المشاركين (فيديو)

اعتدت، مساء الاثنين، شرطة الاحتلال الإسرائيلي على فلسطينيين عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، خلال تشييع الآلاف لجنازة الشهيد وليد الشريف.

واندلعت المواجهات بعد اعتداء شرطة الاحتلال على مشيعي جنازة الشريف (23 عاما) من بيت حنينا بالقدس الذي استشهد السبت، متأثرا بإصابته برصاصة مطاطية في رأسه خلال مواجهات شهدتها باحات المسجد الأقصى في 22 أبريل/نيسان الماضي.

استمرار المواجهات داخل المقبرة ووقوع عدة إصابات في صفوف المشيعين pic.twitter.com/Y8y1DiHldS — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 16, 2022

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت المقبرة أثناء تشييع جثمان الشهيد واعتدت على المشاركين. كما أطلقت الرصاص المطاطي على سيارة الإسعاف التي تنقل الشهيد من مستشفى المقاصد بالقدس نحو المسجد الأقصى.

مجددا قوات الاحتلال تقتحم المقبرة أثناء تشييع جثمان الشهيد وليد الشريف pic.twitter.com/6OwHXC2dQL — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 16, 2022

وتحدث الهلال الأحمر في القدس عن وقوع 37 إصابة حتى الآن بالرصاص المطاطي والاختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أثناء تشييع الشهيد وليد الشريف.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن القوات الإسرائيلية منعت مشيعي الجنازة من رفع الأعلام الفلسطينية.





ومع اعتداء الشرطة على الجنازة، نقل الجثمان بسيارة إسعاف إلى المسجد الأقصى، حيث من المقرر لاحقا تشييع الشريف إلى مقبرة المجاهدين بشارع صلاح الدين بالمدينة المحتلة.

تغطية صحفية: "اعتدا.ء قوات الاحتلال على الشبان أثناء تشييع جثمان الشه.يد وليد الشريف" pic.twitter.com/GXmChh6xth — AlQastal القسطل (@AlQastalps) May 16, 2022

وكانت قوات الاحتلال، سلمت اليوم الاثنين، جثمان الشهيد. وشهد محيط مستشفى المقاصد مظاهرة حاشدة لاستقبال الجثمان الذي حُمِل على الأكتاف، وهتف المشاركون بشعارات منددة بقوات الاحتلال وباستشهاد الشريف.

وطيلة شهر رمضان شهدت مدينة القدس والمسجد الأقصى مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والمصلين، أصيب خلالها مئات الفلسطينيين بجراح، واعتقل المئات.