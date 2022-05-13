قالت كلمتها ورحلت.. جثمان الزميلة شيرين يوارى الثرى بعد تشييعها في موكب مهيب (فيديو)

شيعت الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة، التي اغتيلت برصاص قنّاص إسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحامات مخيم جنين يوم الأربعاء في جريمة أثارت ردود فعل محلية ودولية كبيرة.

وشيعت جموع حاشدة، الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير في مقبرة جبل صهيون بالقدس المحتلة ووري جثمان الشهيدة في مقبرة إلى جانب والديها.

وشيّع الآلاف من الفلسطينيين جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى مثواها الأخير في مقبرة جبل صهيون جنوب القدس المحتلة، ورددوا الهتافات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وجريمة اغتيال الشهيدة أبو عاقلة ورفعوا الأعلام الفلسطينية.

ونُقل جثمان الزميلة الراحلة إلى كنيسة الروم الكاثوليك في القدس المحتلة، حيث بدأت مراسم التشييع هناك ثم نقل على الأكتاف إلى مقبرة جبل صهيون في القدس المحتلة لتوارى الثرى.

ووصل جثمان الزميلة أبو عاقلة إلى كنيسة الروم الكاثوليك، حيث أقيمت الصلاة على روحها، قبل أن ينقل إلى مقبرة جبل صهيون، ليوارى الثرى هناك.

وقرعت أجراس الكنائس في القدس تزامنًا مع تشييع جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة من كنيسة الروم الكاثوليك.

قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على حشود المشيعين في جنازة الزميلة #شيرين_أبو_عاقلة أمام المستشفى الفرنسي في #القدس المحتلة pic.twitter.com/vyKkViQlDH — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2022

اعتداء على المشيعين

ودفعت شرطة الاحتلال بتعزيزات عسكرية وفرق الخيالة إلى المستشفى الفرنسي حيث كان يسجى جثمان الزميلة أبو عاقلة، وصادرت الأعلام الفلسطينية التي رفعها المشيعون في الموكب، ومنعت المئات منهم من مغادرة المستشفى واللحاق بموكب التشييع.

واقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي السيارة التي تنقل جثمان الزميلة شيرين ونزعت العلم الفلسطيني عن الجثمان، ونُقل الجثمان إلى كنيسة الروم الكاثوليك في القدس المحتلة، وبدأت مراسم التشييع.

عاجل | قوات الاحتلال تمنع المشيعين من السير وراء السيارة التي تقل جثمان الزميلة #شيرين_ابو_عاقلة وتزيل الأعلام الفلسطينية من عليها https://t.co/DfydN3xoGV — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 13, 2022

وقال طوني أبو عاقلة شقيق الزميلة الراحلة شيرين إن قوات الاحتلال رفضت وجود أي علم فلسطيني داخل منزل العائلة، وقال إن “قوات الاحتلال الإسرائيلي تتربص بالتشييع، ونتمنى أن يمر بسلام”.

وتعهد طوني أبو عاقلة بأن تسلك العائلة كل الطرق لتقديم الجناة للعدالة “وسنلجأ لاستشارات قانونية ونطالب بتحقيق دولي شفاف بمشاركة السلطة الفلسطينية”.

وقال مدير قناة الجزيرة أحمد اليافعي إن “قضية محاسبة قتلة شيرين أبو عاقلة هي قضيتنا وقضية العالم الحر”.

وتعهّد اليافعي -الذي شارك في تشييع الراحلة بالقدس المحتلة- بمواصلة الجزيرة تغطية الشأن الفلسطيني، وقال “سنحاسب قاتل شيرين أبو عاقلة”.