قوات الاحتلال تمنع تعليق صور الشهيدة شيرين أبو عاقلة في القدس القديمة (فيديو)

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة تعليق صور ولافتات تحمل صورة الزميلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة أمام كنسية الروم الكاثوليك ومناطق أخرى في القدس القديمة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن شرطة الاحتلال منعت الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، حيث تقام جنازتها واحتجزت بعضهم.

وفرضت شرطة الاحتلال مخالفات كيدية بحق المواطنين المتواجدين في محيط المستشفى الفرنسي في حي الشيخ جراح شرق القدس، الذين جاءوا لتشييع جثمان الشهيدة شيرين أبو عاقلة الموجود في المستشفى، قبل الصلاة عليه في كنيسة الكاثوليك بالبلدة القديمة.

ونصبت سلطات الاحتلال الحواجز وخاصة على الشارع المؤدي إلى المستشفى الفرنسي وانتشرت بكثافة في محيطه.

تغطية صحفية : " قوات الاحتِلال تمنع الصحفيين والأهالي من الوصول إلى المستشفى الفرنسي حيث سيتم تشييع جثمان الراحلة شيرين أبو عاقلة" pic.twitter.com/Bycls1iFPW — فلسطين أون لاين (@pl24online) May 13, 2022

وحاصرت الشرطة الإسرائيلية مشيعي جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة أمام المستشفى الفرنسي في القدس، وعرقلت موكب التشييع المتجه إلى القدس.

وشيع موكب رسمي وجماهيري أمس الخميس، جثمان الزميلة الشهيدة من المستشفى الاستشاري في رام الله إلى مقر الرئاسة الفلسطينية، وسط حضور جماهيري حاشد على طول الطريق.

ولُف جثمان الشهيدة شيرين بعلم فلسطين ونقل في سيارة عسكرية حيث أقيمت لها مراسم تشييع ووداع رسمية وشعبية.