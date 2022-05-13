جبريل الرجوب: الرواية الإسرائيلية بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة انهارت ولن نرضخ لأي ضغوط بشأن التحقيق (فيديو)

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن السلطة الفلسطينية لن تقبل بإجراء تحقيق مشترك مع إسرائيل بشأن اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة بأي حال من الأحوال.

وأكد الرجوب في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن السلطة لن ترضخ “لأي ضغوط للتعاون مع الاحتلال في التحقيق بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة”، مشيرًا إلى انهيار الرواية الإسرائيلية خلال أقل من 24 ساعة.

وقال إن الزميلة شيرين أسهمت في تشكيل وعي الإنسان الفلسطيني والعربي وحتى العالمي حول القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها، وما ترتكبه إسرائيل ضدهم.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء توجهها لتغطية الأوضاع والتطورات في مخيم جنين صباح الأربعاء، كما أصيب منتج الجزيرة علي السمودي.

جبريل الرجوب لـ #الجزيرة_مباشر: لن نرضخ لأية ضغوط للتعاون مع الاحتلال في التحقيق بشأن اغتيال #شيرين_أبو_عاقلة pic.twitter.com/DHyirAcS9P — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2022

استراتيجية السلطة

وأوضح الرجوب أن استراتيجية السلطة في التعامل مع قضية اغتيال الزميلة شيرين، تقوم على بنود عدة، هي:

تثبيت رواية الجزيرة والسلطة الفلسطينية، والتأكيد أنها ذات مصداقية عالية.

المطالبة بتحقيق دولي، مع تأكيد رفض أي تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي تحت أي ظرف كان.

تأكيد مسؤولية السلطة بتكريم المناضلة شيرين، وتقليدها وسام القدس، وهو أرفع وسام تمنحه السلطة، وفتح بيوت عزاء في كل السفارات والقنصليات.

ورفضت السلطة الفلسطينية التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال وأكدت ملاحقة مرتكبي الجريمة في المحكمة الجنائية الدولية، كما رفضت تسليم الرصاصة التي اغتالت الراحلة.

أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب لـ #الجزيرة_مباشر: لن يكون هناك تحقيق مشترك مع إسرائيل بشأن اغتيال #شيرين_أبو_عاقلة بأي حال من الأحوال pic.twitter.com/aTr7v8XAEP — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2022

وحمّل رئيس السلطة محمود عباس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيالها، ووجه تعازيَه إلى شبكة الجزيرة، والإعلام الفلسطيني والدولي، في رحيل الزميلة شيرين، وقرر منحها وسام “نجمة القدس” تكريمًا لها.





وأوضح الرجوب إن الزميلة شيرين “أوجدت لنا منصة إقليمية ودولية لتقديم الإرهاب ونظام الإبادة مع سبق الإصرار الذي يقوم به الاحتلال، مؤكدًا “لكل من يحب شيرين، بأن هذا الحدث لن يمر دون مساءلة الاحتلال”.

وتابع “الجزيرة هي الحاضنة التي وفرت لشيرين هذه الفرصة والرعاية والاهتمام، وما قاله أمير قطر في طهران اليوم هو رسالة واضحة نأمل من الجميع تبنيها، بأن هناك مجرمًا يتحمل المسؤولية ويجب أن يحاكم”.

جبريل الرجوب لـ #الجزيرة_مباشر: سيتم دفن #شيرين_أبو_عاقلة بشروطنا ولن نرضخ لقيود الاحتلال pic.twitter.com/YVopYdZ4Ae — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2022

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الخميس “يجب محاسبة من ارتكب جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة”.

وأكد الرجوب أن “الأمور تتطور الآن بشكل إيجابي على المحافل السياسية والحقوقية كافة، وهناك تفاعل واسع، ونحن بدورنا سنوظف هذا الزخم كله لإنصاف المناضلة وإنصاف هذا الشعب العظيم”.

وطالب في ختام حديثه بتدخل دولي، مشيرًا إلى أن حادثة اغتيال شيرين أثبتت أن قواعد إطلاق النار على الفلسطينيين مفتوحة، وأن القتل عنصر ثابت في سلوك الجنود الإسرائيليين.