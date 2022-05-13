فلسطين

جبريل الرجوب: الرواية الإسرائيلية بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة انهارت ولن نرضخ لأي ضغوط بشأن التحقيق (فيديو)

12/5/2022-|آخر تحديث: 13/5/202201:30 AM (مكة المكرمة)

أكد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن السلطة الفلسطينية لن تقبل بإجراء تحقيق مشترك مع إسرائيل بشأن اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة بأي حال من الأحوال.

وأكد الرجوب في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر أن السلطة لن ترضخ “لأي ضغوط للتعاون مع الاحتلال في التحقيق بشأن اغتيال شيرين أبو عاقلة”، مشيرًا إلى انهيار الرواية الإسرائيلية خلال أقل من 24 ساعة.

وقال إن الزميلة شيرين أسهمت في تشكيل وعي الإنسان الفلسطيني والعربي وحتى العالمي حول القضية الفلسطينية ومعاناة شعبها، وما ترتكبه إسرائيل ضدهم.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء توجهها لتغطية الأوضاع والتطورات في مخيم جنين صباح الأربعاء، كما أصيب منتج الجزيرة علي السمودي.

استراتيجية السلطة

وأوضح الرجوب أن استراتيجية السلطة في التعامل مع قضية اغتيال الزميلة شيرين، تقوم على بنود عدة، هي:

  • تثبيت رواية الجزيرة والسلطة الفلسطينية، والتأكيد أنها ذات مصداقية عالية.
  • المطالبة بتحقيق دولي، مع تأكيد رفض أي تحقيق مشترك مع الجانب الإسرائيلي تحت أي ظرف كان.
  • تأكيد مسؤولية السلطة بتكريم المناضلة شيرين، وتقليدها وسام القدس، وهو أرفع وسام تمنحه السلطة، وفتح بيوت عزاء في كل السفارات والقنصليات.

ورفضت السلطة الفلسطينية التحقيق المشترك مع سلطات الاحتلال وأكدت ملاحقة مرتكبي الجريمة في المحكمة الجنائية الدولية، كما رفضت تسليم الرصاصة التي اغتالت الراحلة.

وحمّل رئيس السلطة محمود عباس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة اغتيالها، ووجه تعازيَه إلى شبكة الجزيرة، والإعلام الفلسطيني والدولي، في رحيل الزميلة شيرين، وقرر منحها وسام “نجمة القدس” تكريمًا لها.

وأوضح الرجوب إن الزميلة شيرين “أوجدت لنا منصة إقليمية ودولية لتقديم الإرهاب ونظام الإبادة مع سبق الإصرار الذي يقوم به الاحتلال، مؤكدًا “لكل من يحب شيرين، بأن هذا الحدث لن يمر دون مساءلة الاحتلال”.

وتابع “الجزيرة هي الحاضنة التي وفرت لشيرين هذه الفرصة والرعاية والاهتمام، وما قاله أمير قطر في طهران اليوم هو رسالة واضحة نأمل من الجميع تبنيها، بأن هناك مجرمًا يتحمل المسؤولية ويجب أن يحاكم”.

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قال في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران الخميس “يجب محاسبة من ارتكب جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة”.

وأكد الرجوب أن “الأمور تتطور الآن بشكل إيجابي على المحافل السياسية والحقوقية كافة، وهناك تفاعل واسع، ونحن بدورنا سنوظف هذا الزخم كله لإنصاف المناضلة وإنصاف هذا الشعب العظيم”.

وطالب في ختام حديثه بتدخل دولي، مشيرًا إلى أن حادثة اغتيال شيرين أثبتت أن قواعد إطلاق النار على الفلسطينيين مفتوحة، وأن القتل عنصر ثابت في سلوك الجنود الإسرائيليين.

المصدر : الجزيرة مباشر