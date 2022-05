سفير فلسطين لدى بريطانيا: الغرب متواطئ مع إسرائيل وشيرين أبو عاقلة ساعدتنا حتى بعد استشهادها (فيديو)

قال السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط، إن تصريحات المسؤولين البريطانيين وعلى رأسهم تغريدة وزيرة الخارجية فيما يخص اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة غير كافية على الإطلاق، متهما إياهم بالتقاعس.

وأشار زملط في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الخميس، إلى أن “هناك مسؤولية قانونية دولية تجاه هكذا جرائم، فهذه المواقف لا ترتقي لهذه المسؤولية، نريد أفعالا لا أقوال، ونريد أن يطبق القانون الدولي والذي يقتضي ويطالب الحكومات بفرض عقوبات على دولة الاحتلال ودعم تحقيق دولي شفاف من المحكة الجنائية الدولية”.

وقال “نعمل على الساحة البريطانية خصوصا أعضاء البرلمان، حتى نضغط على الحكومة البريطانية لتتحمل مسؤوليتها”.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين صباح الأربعاء، كما أصيب منتج الجزيرة علي السمودي برصاصة في ظهره.

I am saddened to hear of the death of respected journalist Shireen Abu Aqleh.

The work of journalists across the globe is vital and they must be protected to carry out their work.

— Liz Truss (@trussliz) May 12, 2022