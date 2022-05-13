سفير فلسطين لدى بريطانيا: الغرب متواطئ مع إسرائيل وشيرين أبو عاقلة ساعدتنا حتى بعد استشهادها (فيديو)

قال السفير الفلسطيني في لندن حسام زملط، إن تصريحات المسؤولين البريطانيين وعلى رأسهم تغريدة وزيرة الخارجية فيما يخص اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة غير كافية على الإطلاق، متهما إياهم بالتقاعس.

وأشار زملط في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الخميس، إلى أن “هناك مسؤولية قانونية دولية تجاه هكذا جرائم، فهذه المواقف لا ترتقي لهذه المسؤولية، نريد أفعالا لا أقوال، ونريد أن يطبق القانون الدولي والذي يقتضي ويطالب الحكومات بفرض عقوبات على دولة الاحتلال ودعم تحقيق دولي شفاف من المحكة الجنائية الدولية”.

وقال “نعمل على الساحة البريطانية خصوصا أعضاء البرلمان، حتى نضغط على الحكومة البريطانية لتتحمل مسؤوليتها”.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها لاقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين صباح الأربعاء، كما أصيب منتج الجزيرة علي السمودي برصاصة في ظهره.

I am saddened to hear of the death of respected journalist Shireen Abu Aqleh. The work of journalists across the globe is vital and they must be protected to carry out their work. — Liz Truss (@trussliz) May 12, 2022

مسؤولية إسرائيل

وفي تعليقه على منشور لوزيرة الخارجية البريطانية حول اغتيال الزميلة شيرين تحدثت فيه عن “موت” شيرين، دون أن تذكر السياق الذي استشهدت فيه أو تشير إلى المتسبب، قال زملط “هذه مشكلتنا مع بريطانيا والدول الغربية منذ 100 عام، فهذا الغرب متواطئ في تأسيس إسرائيل ابتداء من وعد بلفور وحتى الآن، هناك تواطؤ وانحياز لإسرائيل”.

وأشار إلى أن هناك رأيا عاما بريطانيا وأوربيا ودوليا متصاعدا “تكشف له جرائم هذا الاحتلال وتكشف له ازدواجية حكوماتهم، ونحن نراهن على هذه الشعوب، فالحكومات متقاعسة”.

وبعد استشهاد الزميلة شيرين قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس “يحزنني سماع نبأ مصرع الصحافية المحترمة شيرين أبو عاقلة”، وأضافت “عمل الصحافيين في جميع أنحاء العالم أمر حيوي، ويجب حمايتهم لأداء عملهم”.

وقال زملط “اليوم بسبب تزايد التضامن، هناك إمكانية أكبر لمواجهة هذا التعتيم الذي حصل والتشويه لنضالنا، وشيرين وأصبحت رمزا حقيقيا لمواجهة كل هذا، لأن اغتيالها كان واضحا لكل العيان وتزوير إسرائيل للحادثة فاضح”.

وختم بقوله “ما فعلوه لشيرين، فعلوه للشعب الفلسطيني منذ بداية الاحتلال. وشيرين ساعدتنا حتى بعد استشهادها، ففي غيابها ظهر حضورها في كل مكان وفرضت نفسها”.