مستوطنون إسرائيليون يستولون على منزل فلسطيني في الخليل (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الجمعة، بناية فلسطينية من طوابق عدة، تقع في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية.

وقال الناشط عارف جابر، العضو في “تجمع المدافعين عن الخليل” إن عشرات المستوطنين اقتحموا بناية مكونة من 3 طبقات تقع في منطقة “واد الحصين” في الجزء الخاضع للسيطرة الإسرائيلية من مدينة الخليل.

وأضاف جابر “أكثر من 100 مستوطن احتلوا عمارة من 3 طوابق قرب مستوطنة كريات أربع، تعود لمواطن من سكان مدينة القدس، مع وجود الجيش الإسرائيلي”.

وأوضح أن قوات الاحتلال حضرت للمكان لحماية المستوطنين، الذين صعّدوا من اعتداءاتهم على الفلسطينيين وأملاكهم.

وبحسب اتفاق الخليل عام 1997، بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسمت مدينة الخليل إلى منطقتين، الأولى “خ1″، وتخضع لسيطرة فلسطينية، والثانية “خ2” وتخضع لسيطرة إسرائيلية، وتُقدر الأخيرة بنحو 20% من مساحة المدينة، وتقع فيها البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “نظّم عشرات المستوطنين، مساء الجمعة، مسيرة في منطقتي واد الحصين، وحارة جابر شرق الخليل، بعد استيلائهم على بناية”.

مستغلين انشغال الشارع الفلسطيني بجنازة #شيرينأبوعاقلة.. مستوطنون إسرائيليون يستولون على منزل يعود لعائلة الجعبري في #الخليل pic.twitter.com/kkgBNdM6P9 — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) May 13, 2022

وقالت مصادر محلية، إن عشرات المستوطنين نظموا مسيرة استفزازية في منطقتي واد الحصين، وحارة جابر قرب الحرم الإبراهيمي الشريف، رددوا خلالها الهتافات المعادية للفلسطينيين والعرب.

وتجمع المستوطنون أمام المنزل الذي استولوا عليه بحماية قوات الاحتلال، ورفعوا علم دولة الاحتلال، ولافتات عنصرية تطالب بتعزيز الاستيطان.

من جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن استيلاء المستوطنين على بناية سكنية فلسطينية في منطقة وادي الحصين شرق الخليل، “جريمة مرفوضة ولا ينبغي أن تمرّ، ونؤكد أن استرجاعها واجبٌ وطني بكلّ الوسائل الممكنة”.

وأضافت في بيان إن هذه “الجريمة الجديدة التي تمت على أعين قوات الاحتلال وحمايتهم، تأتي في سياق محاولات التهويد، كما يجري في المسجد الإبراهيمي، وبلدة مسافر يطا التي تتعرض لخطة ممنهجة للسيطرة على أراضيها وتشريد المئات من عائلاتها”.