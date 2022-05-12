مدير مكتب الجزيرة في القدس يروي تفاصيل الاعتداء على موكب تشييع شيرين أبو عاقلة (فيديو)

أكد مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعترضت، اليوم الخميس، موكب تشييع جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة، لحظة اجتيازه حاجز قلنديا الذي يصل بين رام الله والقدس، ثم اقتحمت المستشفى عند وصول الجثمان لمصادرة أعلام فلسطينية.

وقال العمري في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر “بعد الاتفاق على أن يمر موكب الجنازة، وخصوصا سيارة الإسعاف والسيارات المرافقة بسلاسة ودون أي تعطيل من معبر قلنديا، فوجئنا بقوات من الشرطة والمخابرات تغلق الشارع، حيث كانت حشود من الناس تنثر الورود على سيارة الاسعاف التي تنقل جثمان الزميلة شيرين”.

وأضاف العمري أن “الشرطة أوقفت السيارات وصادرت شالا عليه علم فلسطين كانت الشهيدة شيرين أهدته إلى زميلته الصحفية جيفارا البديري. واضطررنا للذهاب عبر طرق فرعية”.

وبعد التفتيش، أوضح العمري “واصلنا الطريق إلى مستشفى مار يوسف الفرنسي في ضاحية الشيخ جراح، وهناك في المستشفى تفاجأنا أيضا من وجود الشرطة الإسرائيلية. وعند وصول الجثمان وحمله على أكتاف الشباب الحاضرين، دخلت قوات الاحتلال إلى المستشفى لسحب العلم الفلسطيني الذي كان يلف تابوت الزميلة شيرين، في موقف استفزازي، لكن الغضب العارم من الحاضرين أجبرهم على التراجع والانسحاب”.

وختم بقوله “بعد ذلك ذهبت قوات الاحتلال إلى منزل شقيق الزميلة شيرين، واستدعته للتحقيق في مقر الشرطة والمخابرات الإسرائيلية ورافقه عضوان في الكنيست، ثم وضعت شروطا بخصوص الجنازة، إلا أن شقيق الزميلة شيرين رفض تلك الشروط”.

في ظل الاستفزازات الإسرائيلية.. هل تشهد جنازة #شيرين_أبو_عاقلة مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال؟ pic.twitter.com/xipwxft79Z — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) May 12, 2022

وسيُشيع جثمان الزميلة شيرين، عصر غد الجمعة، انطلاقاً من أمام المستشفى الفرنساوي في القدس المحتلة، وستجرى الصلاة في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل، فيما سيكون الدفن في مقبرة “صهيون” في البلدة القديمة.

وفي يوم حزين للصحافة في العالم، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلية الزميلة شيرين أبو عاقلة أثناء توجهها لتغطية الأوضاع والتطورات في مخيم جنين، أمس الأربعاء، وأصيب منتج الجزيرة علي السمودي الذي استهدف مع الزميلة شيرين بإطلاق النار عليه في ظهره.