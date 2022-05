“كابوس دبلوماسي وهجمات انتقامية”.. تقرير إسرائيلي يرصد تبِعات محتملة بعد اغتيال شيرين

رصد تقرير نشرته صحيفة (تايم أوف إسرائيل) تبعات اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وما قد يلحق بإسرائيل من أضرار دبلوماسية وسياسية ومن هجمات انتقامية.

وأشار التقرير إلى أن احتمال تعرض إسرائيل إلى “هجمات انتقامية محتملة” بجانب أضرار دبلوماسية أخرى، دفع الجيش الإسرائيلي إلى محاولة شرح ملابسات الحادث.

Israel will be investigating the death of Shireen Abu Aqleh and providing answers to the US and the Palestinians, but that will take time. Meanwhile, experts believe her death will fuel revenge attacks, no matter the explanation https://t.co/6sfX7jZlKX via @timesofisrael

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 11, 2022