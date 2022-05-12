اشترط عدم رفع أعلام أو ترديد هتافات.. الاحتلال يفرض قيودا على أسرة شيرين أبو عاقلة بشأن الجنازة

قال مراسل الجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي فرض قيودا على عائلة الشهيدة شيرين أبو عاقلة بشأن الجنازة، وإنه حذر شقيقها من رفع أعلام أو هتافات.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية إن شرطة الاحتلال استدعت شقيق شيرين أبو عاقلة وحذرت من تفريق الجنازة “إذا ما شهدت عنفا أو رفع أعلام أو ترديد شعارات”.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) بوجود مخاوف من إقامة الشرطة الإسرائيلية حواجز للحد من أعداد المشاركين في جنازة شيرين أبو عاقلة.

من جانبه، أكد مدير مكتب الجزيرة في القدس وليد العمري أن أسرة الزميلة شيرين أعلنت رفضها للشروط الإسرائيلية بشأن الجنازة وقالت إنها لن تلتزم بها.

في السياق، اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، على الحاضرين في بيت عزاء شيرين أبو عاقلة بكنيسة اللقاء في بلدة بيت حنينا بمدينة القدس الشرقية.

وأفاد شهود عيان بأنّ قوات تابعة للشرطة الإسرائيلية اقتحمت بيت العزاء واعتدت على الحاضرين فيه ما أدى لوقوع إصابات طفيفة.

وصادرت قوات الاحتلال علمًا فلسطينيًا نُصب في الكنيسة بعدما أنزلته، وفق الشهود.

ولاحقا، قال الشهود إنّ الشرطة الإسرائيلية سلمت أنطوان أبو عاقلة -شقيق شيرين- استدعاءً للتحقيق.

واتهمت شبكة الجزيرة الإعلامية والسلطة الفلسطينية إسرائيل بتعمّد قتل أبو عاقلة بإطلاق النار عليها بينما كانت تمارس عملها.