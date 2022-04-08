رغم قيود الاحتلال.. عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان في المسجد الأقصى (فيديو)

أدى نحو 80 ألف فلسطيني، صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، بمدينة القدس المحتلة، رغم القيود الإسرائيلية.

ونقلت وكالة الأناضول عن الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية في القدس، أن 80 ألف مصل، أدوا صلاة الجمعة اليوم، في المسجد.

وتمكّن مئات الفلسطينيين من الوصول للمسجد الأقصى في الجمعة الأولى من رمضان، رغم قيود سلطات الاحتلال، والتي فرضت قيودا على دخول المصلين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وتوافدت جموع غفيرة من الفلسطينيين، منذ ساعات الفجر الأولى اليوم الجمعة، إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، وسط تشديدات أمنية إسرائيلية.

ونشرت قوات الاحتلال المئات من الجنود وأفراد الشرطة على الحواجز والمعابر المؤدية إلى المدينة وفي الشوارع الرئيسة وفي داخل القدس وفي أزقة البلدة القديمة.

وأغلقت شرطة الاحتلال عددا من الشوارع الرئيسية في القدس بالسواتر الحديدية، ولم تسمح بمرور المركبات التي تقل المصلين، ما جعلهم يسيرون مسافات طويلة ومن بينهم أطفال وكبار في السن.

ويحتاج الفلسطينيون من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة إلى تصاريح خاصة من السلطات الإسرائيلية لدخول المدينة المقدسة عبر حواجز عسكرية محصنة أقيمت في عدة جهات حول المدينة التي يلفها جدار أسمنتي أو شائك في بعض المواقع.

واصطف العشرات من الرجال والنساء أمام حاجز قلنديا بانتظار السماح لهم بالدخول وسط عشرات الجنود في منطقة الحاجز.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت نشر الآلاف من عناصرها في مدينة القدس الشرقية، وقالت في تصريح مكتوب “سيتم نشر الآلاف من أفراد الشرطة معزَزين بقوات إضافية في جميع أنحاء المدينة.

وشوهد أفراد الشرطة الإسرائيلية في محيط البلدة القديمة، وفي أزقتها، وعند البوابات الخارجية للمسجد الأقصى، في وقت بدأ توافد الفلسطينيين من سكان القدس والمدن والبلدات العربية في إسرائيل، منذ ساعات صباح اليوم.

تذكير بالأقصى

وحيّا الشيخ عكرمة صبري، خطيب الأقصى، في خطبة الجمعة الفلسطينيين الذين زحفوا إلى المسجد وقال “إن زحفكم إلى المسجد الاقصى للصلوات، لهو تذكير لملياري مسلم في العالم بالمسجد الأقصى الأسير”.

وقال إن المصلين، زحفوا إلى المسجد الأقصى، رغم العراقيل الإسرائيلية وأضاف “زحفكم هو رد إيماني عملي، ورسالة صريحة للطامعين بالمسجد الأقصى والمقتحمين، بألا مجال للمساومة على الأقصى أو التفاوض عليه أو التنازل عن ذرة تراب منه”.

٨٠ ألف مصلِّ أدوا صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى pic.twitter.com/IFfzplqmFy — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) April 8, 2022

وحذّر من مخططات تقديم قرابين عيد الفصح اليهودي بالمسجد الاقصى الأسبوع القادم، وقال الشيخ صبري إن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية عن تداعيات اعتداءات المستوطنين.

وأدى المصلون، صلاة الغائب على أرواح الشهداء، وانتشرت فرق النظام والكشافة وحراس وحارسات وسدنة المسجد الأقصى، لتقديم المساعدة للمصلين، في وقت شهدت أسواق البلدة القديمة في مدينة القدس، حركة تجارية نشطة.