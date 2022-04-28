ربع مليون مصل يحيون “ليلة القدر” في المسجد الأقصى (فيديو)

أحيا قرابة 250 ألف مصل، مساء الأربعاء، ليلة السابع والعشرين من رمضان، في باحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس رغم تشديدات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان، إن “ما يقارب 250 ألف مصل يحيون ليلة القدر في رحاب المسجد الأقصى المبارك”.

من جانبها، ذكرت قناة (12) الإسرائيلية أن “الآلاف من عناصر الشرطة الإسرائيلية، انتشرت وسط مدينة القدس خوفًا من اندلاع مواجهات خلال إحياء ليلة القدر”.

ودعت دائرة الأوقاف في بيان آخر، المصلين الذين يحيون ليلة القدر داخل باحات المسجد الأقصى، إلى الالتزام بالإرشادات، من بينها مساعدة رجال ونساء النظام والكشافة واتباع التعليمات.





وقال عُبادة سُميرة، أحد المصلين الذين يحيون ليلة القدر، داخل المسجد الأقصى، “إنّ الأجواء داخل باحات المسجد الأقصى، اتسمت بالروحانية والهدوء”.

وأشار سميرة إلى “عدم وجود أي مشاكل أو اشتباكات بين الشرطة والمصلين”.

وذكر أن “الأبواب كافة المؤدية إلى المسجد الأقصى، شهدت ازدحامًا بالمصلين، لكن المسؤولين عن النظام تكفلوا بتنظيم الدخول وإقامة الصلوات داخل باحات المسجد”.

وفجر الجمعة الماضي، اقتحمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، ما أسفر عن مواجهات مع الفلسطينيين أسفرت عن إصابة 57 منهم، بينها إصابتان خطيرتان.

ومنذ أيام، يسود توتر في القدس وساحات “الأقصى”، جراء اقتحامات إسرائيلية للمسجد، تزامنت مع عيد الفصح اليهودي الذي انتهى الخميس، بعد أن استمر أسبوعًا.

"لا يوجد موطئ قدم فارغ".. بالصور| ربع مليون مصلٍ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى تابعوا التفاصيل..https://t.co/7SZTGThWyM pic.twitter.com/G6xDDTqTbt — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 27, 2022