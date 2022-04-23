معتكف أجنبي يبكي في باحات الأقصى بعد اقتحامات الاحتلال والاعتداء على النساء (فيديو)

تداول ناشطون ومنصات فلسطينية على نطاق واسع مقطعًا مصوّرًا لمعتكف أجنبي مسن يبكي بحرقة مستندًا إلى أحد جدران المسجد الأقصى.

ويظهر المعتكف الستيني يجهش بالبكاء دون توقف بعد أن شهد اقتحامات الاحتلال للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين والنساء فيه بوحشية.

وكتبت الناشطة آية عابدين -التي وثقت الموقف- عبر فيسبوك “أمس، استوقفنا كثيرًا الصدق الذي يحمله هذا المسلم الأجنبي الستيني”، مضيفةً “لن يبلغ عُشر هذه الحالة أصحابُ الشعارات”.

وتابعت “دعاؤه وبكاؤه ورغرغة عيون الحاضرين لن تذهب عن مخيلتي”.

وفي السياق، قال مسعفون إن 57 فلسطينيًا على الأقل أصيبوا، اليوم الجمعة، أثناء اشتباكات مع شرطة الاحتلال الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى بالقدس مع استمرار العنف خلال شهر رمضان.

وقال شهود من رويترز إن شرطة الاحتلال دخلت الحرم القدسي بعد صلاة الفجر وأطلقت الرصاص المطاطي وقنابل الصوت على نحو 200 فلسطيني بعضهم كانوا يرشقون الحجارة.

وقال عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى إن الشرطة استخدمت أيضًا طائرة مسيّرة في إطلاق الغاز المسيل للدموع.