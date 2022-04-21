المرابطون ينظفون الأقصى بعد انسحاب قوات الاحتلال (فيديو)

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى وأعاد المرابطون فتح مصليي القبلي والصخرة المشرفة، بعد انتهاء مستوطنين يهود من اقتحامه في عيد الفصح بحماية من الاحتلال.

واعتدى جنود الاحتلال على عدد من المرابطين والمرابطات داخل المسجد الاقصى، فيما أفادت مصادر محلية بإصابة أكثر من 20 مواطنا، 8 منها في الرأس والرقبة برصاص الاحتلال المطاطي.

كما عرقلت القوات الإسرائيلية عمل طواقم الاسعاف في المسجد، واعتدت على المعتكفين في المصلى القبلي.

وتنتهي الخميس، الاقتحامات المتعلقة بعيد الفصح اليهودي، الذي بدأ الأحد الماضي؛ وبلغ عدد إجمالي المقتحمين 3670 مستوطنا على مدار 5 أيام.

وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات، ضمّت كل مجموعة عشرات المستوطنين، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.





وبعد انتهاء الاقتحامات أجرى المرابطون في المسجد الأقصى عمليات تنظيف للمسجد ومحيطه. وشوهد المصلون وهم يزيلون آثار الاعتداءات التي وقعت بعد دخول الشرطة الإسرائيلية إلى المسجد.

كما تداول البعض صورا على مواقع التواصل تظهر شبانا وهم يخطون كلمات في ساحات المسجد الأقصى المبارك بمخلفات الرصاص المطاطي عقب خروج المقتحمين وقوات الاحتلال.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد، تحت حراسة الشرطة، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

الشبان يخطون كلمات في ساحات المسجد الأقصى المبارك بمخلفات الرصاص المطاطي عقب خروج المقتحمين وقوات الاحتلال تصوير: يزن صندوقة pic.twitter.com/AmXFsRY6u9 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 21, 2022

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الشرطة ستوقف الاقتحامات الإسرائيلية، بدءا من غد الجمعة، وحتى عيد الفطر بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان.

ومع انتهاء الاقتحامات، وانسحاب الشرطة الإسرائيلية، أُعيد فتح أبواب المسجد أمام المصلين.