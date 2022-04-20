“بيلا تشاو”.. ناشطون أجانب يؤدون أغنية احتجاجية إيطالية على حاجز عسكري إسرائيلي (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلًا مصورًا لناشطين أجانب وهم يتضامنون مع الفلسطينيين على حاجز عسكري في مدينة الخليل، ويؤدون أغنية احتجاجية شعبية إيطالية نشأت في أواخر القرن التاسع عشر.

ويظهر في الفيديو الأجانب وهم يقفون على الحاجز ويؤدون أغنية “بيلا تشاو” (أي وداعًا أيتها الجميلة) التي أطلقتها المقاومة الإيطالية سابقًا خلال مواجهتها مع الحزب الاشتراكي.

وانتشرت الأغنية مؤخرًا على منصة نتفليكس، من خلال المسلسل الإسباني الشهير “لا كازا دي بابيل”، حيث تم تداولها بشكل غير مسبوق حول العالم.

ناشطون أجانب يغنون أغنية الثورة الإيطالية "بيلا تشاو" على حاجز عسكري إسرائيلي في #الخليل #فلسطين pic.twitter.com/OzoxXzIQVg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 19, 2022

والحواجز هي عبارة عن نقاط عسكرية ينصبها جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخضاع المواطنين الفلسطينيين لعمليات التفتيش والاعتقال.

وتقول وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال “تنفذ الاعدامات الميدانية بدم بارد في الحواجز، وتعيق الحركة”، مشيرة إلى أنها “تشكل مكانًا لانفلات المستوطنين الذين يستغلون أنهم محميون من قبل جنود الاحتلال بالاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم”.

وأضافت أن “الحواجز العسكرية الإسرائيلية كانت -ولا تزال- تمثل عائقًا وسببًا رئيسيًّا فى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والإنسانية للفلسطينيين”.