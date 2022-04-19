آخرهم الطفل “رعد”.. المقدسيون يواجهون اقتحامات الأقصى بتلاوة القرآن (فيديو)

رصدت عدسات المصورين حرص بعض المقدسيين على تلاوة القرآن الكريم أثناء اقتحام المستوطنين وجنود الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.

ففي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر الطفل المقدسي رعد رشق وهو يرتل القرآن الكريم أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

الطفل المقدسي رعد رشق يرتل القرآن أثناء اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى صباح اليوم pic.twitter.com/SowH5o3FMg — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

وأظهر مقطع مصور آخر مرابطات يرتلن القرآن في وجه جنود الاحتلال الذين يحاصرونهن في صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى لتأمين مسار الاقتحام للمستوطنين.

كما يظهر مقطع ثالث جنود الاحتلال وهم يحيطون بمقدسي جلس يرتل القرآن في ساحة بالأقصى محاولين إخراجه بالقوة، قبل يومين.

مرابطات يرتلن القرآن في وجه جنود الاحتلال الذين يحاصرونهن في صحن قبة الصخرة بالمسجد الأقصى لتأمين مسار الاقتحام للمستوطنين pic.twitter.com/W1DPiWfn0k — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

واقتحم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من جنود الاحتلال، وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس إن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد، اليوم الثلاثاء، بلغ 622 مستوطنا.

وقبيل اقتحام المستوطنين، أجبرت الشرطة المصلين المسلمين على إخلاء ساحات المسجد، فتجمّع عشرات منهم داخل المصلى القبلي، واحتجوا على الاقتحام وهم يهتفون: “الله أكبر ولله الحمد”، و”بالروح بالدم نفديك يا أقصى”. كما أذاع المرابطون بيانات للمقاومة، وطرقوا الأبواب الخشبية الكبيرة للمصلى القبلي بشدّة.