كبّرن وهتفن للقدس.. الاحتلال يعتدي على المرابطات عند قبة الصخرة ويجليهن بالقوة (فيديو)

أجلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، النساء المرابطات عن صحن قبة الصخرة ومحيط المصلى القبلي في المسجد الأقصى.

واعتدت قوات الاحتلال على النساء وقامت بدفعهن وضرب بعضهن أثناء إجلائهن عن المكان لتأمين مسار اقتحام المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى.

وهتفت المرابطات في المسجد الأقصى المبارك رفضًا لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال “هاي القدس عربية” و”لن تركع أمة قائدها محمد”.

واقتحم مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى، بمدينة القدس، بحراسة مشددة من الشرطة.

ولليوم الثالث على التوالي، اقتحم العشرات من عناصر الشرطة ساحات المسجد، وانتشروا فيها قبل وقت قصير من بدء اقتحامات المستوطنين.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد فرضت قيودا على دخول الشبان الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الفجر.

كما طرق المصلون بشدة على الأبواب الخشبية الكبيرة، للمصلى القبلي.

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد، تحت حراسة الشرطة، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

وتتزامن اقتحامات الأسبوع الجاري، مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مساء الجمعة الماضي ويستمر حتى الخميس.

ودعت جماعات استيطانية إلى تكثيف الاقتحامات خلال فترة عيد الفصح.

"هاي القدس عربية" .. صرخات وهتاف النساء في وجه جنود الاحتـــلال بالأقصى pic.twitter.com/U4Vpt4A2rw — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

أفعال استفزازية

وقال عاهل الأردن الملك عبد الله أمس الاثنين إن “الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب” ضد المصلين في المسجد الأقصى من شأنها تقويض فرص تحقيق السلام في المنطقة.

وألقى الملك عبد الله، الذي كان يتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باللوم على إسرائيل بسبب ما قال إنه أفعال استفزازية في مجمع المسجد تمس “الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف”.

وأصيب ما لا يقل عن 152 فلسطينيا بعد اعتداء الشرطة الإسرائيلية على المصلين داخل المسجد الأقصى يوم الجمعة في أحدث تصاعد للعنف الذي أثار مخاوف من الانزلاق إلى صراع أوسع نطاقا.

ومنذ اليوم الأول من “عيد الفصح” اليهودي -الذي بدأ صباح الجمعة الماضي ويستمر حتى بعد غد الخميس- يواصل المستوطنون اقتحام المسجد تلبيةً لدعوات من منظمات “الهيكل” المزعوم.