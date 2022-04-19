الاحتلال ينسحب من الحرم القدسي والشيخ رائد صلاح يتجول في رحاب الأقصى (فيديو)

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من المسجد الأقصى وأعادت فتح أبواب المصلى القبلي ومصلى قبة الصخرة بعدما اقتحم مستوطنون إسرائيليون المكان، صباح الثلاثاء، وبدأ المرابطون تنظيف المسجد المبارك.

واستمر الاقتحام نحو ثلاث ساعات ونصف، قبل أن ينسحب المستوطنون، وقوات الشرطة من المسجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، في تصريح مكتوب إن عدد المستوطنين الذين اقتحموا المسجد، اليوم الثلاثاء، بلغ 622 مستوطنا.

فتح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وبدء أعمال التنظيف عقب انسحاب قوات الاحتلال والمستوطنين pic.twitter.com/Djf4BSjyhd — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

وتمت الاقتحامات على شكل مجموعات، ضمّت كل مجموعة عشرات المستوطنين، بحراسة عناصر من الشرطة الإسرائيلية.

وقبيل اقتحام المستوطنين، أجبرت الشرطة المصلين المسلمين على إخلاء ساحات المسجد، فتجمّع عشرات منهم داخل المصلى القبلي المسقوف، واحتجوا على الاقتحام وهم يهتفون: “الله أكبر ولله الحمد”، و”بالروح بالدم نفديك يا أقصى”.

وطرق المصلون، بشدة، الأبواب الخشبية الكبيرة للمصلى القبلي، للاحتجاج على الاقتحامات.

الشيخ رائد صلاح في الأقصى

وبعد الاقتحام زار رئيس الجناح الشمالي للحركة الإسلامية في فلسطين الشيخ رائد صلاح المسجد الأقصى وتجوّل فيه برفقة رئيس لجنة المتابعة محمد بركة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن هناك اجتماعًا بين قيادات من الداخل الفلسطيني المحتل ومسؤولين بالأوقاف الإسلامية في القدس لبحث آخر المستجدات في المسجد الأقصى.

شيخ الأقصى رائد صلاح في رحابه.. pic.twitter.com/uhX2jbFjqx — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

ويقتحم المستوطنون ساحات المسجد، تحت حراسة الشرطة، طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

ويكتسب اقتحام المستوطنين، خلال الأسبوع الجاري، حساسية خاصة، نظرًا لتزامنه مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ مساء الجمعة الماضي، ويستمر حتى الخميس.

مرابطات الأقصى يكبرن أثناء انسحاب المستوطنين من باب السلسلة عقب اقتحامهم للمسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال pic.twitter.com/niKDKQQE00 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

ودعت جماعات استيطانية إلى تكثيف الاقتحامات خلال فترة عيد الفصح.

واقتحم 561 مستوطنا أمس الاثنين و545 مستوطنا أول من أمس الأحد، ساحات المسجد الأقصى، بحسب بيان سابق لدائرة الأوقاف الإسلامية.