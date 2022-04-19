بالتكبير وطرق الأبواب وإذاعة بيانات القسّام.. المحاصَرون في الأقصى يتصدون للاقتحامات (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو تداولتها منصات التواصل الاجتماعي الفلسطينية، بعض صور المقاومة التي يتصدى بها المقدسيون لاقتحامات اليهود للمسجد الأقصى المبارك.

ويُسمع في أحد المقاطع طرق شديد على الأبواب من قبل المرابطين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، في حين يتجوّل جنود الاحتلال في ساحاته.

من داخل المصلى القبلي .. الشبان المحاصرون يؤدون فعاليات الإرباك الصوتي عبر الطرق على الأبواب والتكبير خلال اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى pic.twitter.com/oGvRDYobti — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

ويظهر المقطع أيضًا كيف يتحدى المقدسيون قوات الاحتلال بالهتاف والتكبير الذي يتردد صداه في الساحات.

أبو عبيدة يخطب في الأقصى

وفي مقطع آخر يظهر أحد المرابطين خلف أبواب الأقصى الموصدة وهو يوجه مكبر الصوت نحو جنود الاحتلال الإسرائيلي، ويسمع صوت القائد القسامي أبو عبيدة ينساب من مكبر الصوت.

المعتكفون في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى يبثون تسجيلا صوتيا للمتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة pic.twitter.com/AGKArGIY0V — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

وأظهر مقطع ثالث دويّ صافرات الإنذار في المصلى القبلي على خلفية اقتحامات المستوطنين وجنود الاحتلال للمسجد الأقصى.

وأظهرت مشاهد أخرى ترديد الشباب المرابطين في الأقصى الأناشيد الحماسية داخل المسجد وفي الساحات في مواجهة قوات الاحتلال.

الشبان يشعلون صفارات الإنذار داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام المستوطنين pic.twitter.com/6IhVlhmVOZ — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

أحلام ستتحطّم

من جانبها أصدرت حركة المقاومة الإسلامية، اليوم الثلاثاء، بيانا أكدت فيه أن المسجد الأقصى المبارك، كان وسيبقى إسلاميًّا خالصًا، ولن يكون للمحتل الغاصب مكان فيه، وستتحطّم أحلامه أمام صمود ورباط الشعب الفلسطيني المتجذّر في هذه الأرض المباركة.

وقالت الحركة إن شعبنا يؤكّد كلّ يوم أنّه خطّ الدّفاع الأوّل عن ثالث الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين الأولى، برباطه وصموده وتضحياته، مسطّرًا بذلك ملحمة بطولية ستُفشل مخططات الاحتلال الساعية لفرض التقسيم الزماني والمكاني، عبر تكرار اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، والاعتداء على المصلّين الآمنين.

هتافات المعتكفين في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى عقب بث تسجيل لأبو عبيدة بالتزامن مع اقتحام المستوطنين pic.twitter.com/P71t3eqgfF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

تواصل الاقتحامات

وواصل مئات من المستوطنين، لليوم الثالث على التوالي اقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت صوب المعتكفين في المصلى القبلي.

واقتحم المستوطنون -بأعداد كبيرة عبر مجموعات متتالية- المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وجالوا فيه جولات استفزازية وأدوا طقوسًا “تلمودية” في باحاته تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال التي فرضت حصارًا عسكريًّا على المسجد لتأمين اقتحام المستوطنين.

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المصلى القبلي في المسجد الأقصى قبل قليل تصوير: محمود معطان pic.twitter.com/oQ5pLYd6PW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 19, 2022

وحاولت قوات الاحتلال إفراغ باحات المسجد من المصلين واعتلت أسطح المصلى القبلي وأطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المعتكفين الذين أصيب عددهم منه بالاختناق، وردّ المصلون داخله بالألعاب النارية وواصلوا فعاليات الإرباك الصوتي للتشويش على اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى.