واجهن اقتحامات الأقصى بالتكبير.. الاحتلال يعتدي على المرابطات في محيط قبة الصخرة (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، على المرابطات في محيط مصلى قبة الصخرة واعتقلت معتكفًا من باحات المسجد الأقصى المبارك أثناء اقتحامها المسجد لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبيةً لدعوات أطلقتها منظمات “الهيكل المزعوم” بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، وحاولت إخراج المصلين من باحاته تهيئةً لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وفرضت حصارًا على المصلى القبلي، واعتدت على النساء في محيط قبة الصخرة بعدما رددن التكبير تزامنًا مع اقتحامات المستوطنين.

تغطية صحفية: "قوات الاحتــــلال تعتدي على النساء في محيط قبة الصخرة بالمسجد الأقصى" pic.twitter.com/fk7KB4yn9c — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 18, 2022

وانتشر عدد من قناصة الاحتلال فوق أسطح المسجد الأقصى وفوق البنايات المجاورة له، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط من سطح المصلى القبلي باتجاه النوافذ لإرهاب المرابطين المحاصرين. وعرقلت عمل الطواقم الطبية والصحفية في باحات المسجد.

كما منعت قوات الاحتلال، الشبان ممن هم دون سنّ الـ25 عاما من دخول الأقصى، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، تزامنًا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

وانتشر المستوطنون في باحات المسجد بأعداد كبيرة، وأدوا طقوسًا “تلمودية” عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصابت يوم أمس 17 فلسطينيًّا، واعتقلت 18 آخرين، خلال اقتحامها المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين فيه.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر أسبوعًا.