أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط من سطح المصلى القبلي بالمسجد الأقصى باتجاه نوافذه والمحاصرين داخله، فرد المرابطون بالطرق على الأبواب تزامنًا مع اقتحام المستوطنين للمسجد.

وانتشر عدد من قناصة الاحتلال فوق أسطح المسجد الأقصى والبنايات المجاورة له، أثناء تأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين تلبيةً لدعوات أطلقتها منظمات “الهيكل المزعوم” بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

واقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة المسجد الأقصى، وحاولت إخراج المصلين من باحاته تهيئة لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية، وفرضت حصارًا على المصلى القبلي، واعتدت على النساء في محيط قبة الصخرة واعتقلت معتكفًا من باحات المسجد.

تغطية صحفية: "المعتكفون في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى يطرقون على أبوابه تزامناً مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى" pic.twitter.com/3fHhsVhfNt — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 18, 2022

وعرقلت قوت الاحتلال عمل الطواقم الطبية والصحفية الموجودة في باحات المسجد، ومنعت الشبان ممن هم دون سنّ الـ25 من دخول الأقصى، وأغلقت محيط شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس، تزامنًا مع اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى.

وانتشر المستوطنون في باحات المسجد بأعداد كبيرة، وأدوا طقوسًا “تلمودية” عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أصابت يوم أمس 17 فلسطينيًّا واعتقلت 18 آخرين، خلال اقتحامها المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين والمعتكفين فيه.

وكانت جماعات استيطانية قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي، الذي بدأ صباح الجمعة ويستمر أسبوعًا.