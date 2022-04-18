“والله ما مطوّلين”.. مقدسية تصرخ في وجه جنود الاحتلال بعد إخراجها بالقوة من الأقصى (فيديو)

أظهر مقطع فيديو امرأة مقدسية تصرخ في وجه قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أخرجتها بالقوة من المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد “والله ما مطولين.. وعد”.

وتظهر المرأة وهي تقول عن جنود الاحتلال “ليس له في الأقصى ولا في المسجد هو مجرد محتل، على الدوام هو بالداخل وأنا أطلع بره”.

تغطية صحفية: "بعد إخراجها بالقوة من المسجد الأقصى لتأمين اقتحام المستوطنين.. امرأة لشرطة الاحتلال: "والله ما مطولين.. وعد"" pic.twitter.com/SXpJnrmbrM — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 18, 2022

وتتوجه المرأة بحديثها إلى قوات الاحتلال قائلة “ولكن إلى زوال.. مش مطولين.. والله ما أنتم مطولين.. وعد من رب العالمين وليس مني”.

وتضيف “أنا أطلع بره.. أطلع بالقوة لأنك أخرجتني بالقوة، لا لأني أريد الخروج، أنا لا أحمل رصاصة ولا عصا ولا رشاش كي تحضر العصي والهراوات لتضربني كي أخرج أنا لا أحمل شيئا”.

“يا قوة الله”

ويظهر مقطع آخر هتاف المرابطة في المسجد الأقصى في وجه جنود الاحتلال في ساحات الأقصى صباح أمس “يا قوة الله”.

وتتوجه المرابطة بحديثها للمرابطين والمعتكفين في المسجد الأقصى قائلة “الله معكم”، في حين تحاول قوات الاحتلال طردهم وإخراجهم من ساحات الأقصى.

تغطية صحفية: ""يا قوة الله" .. هتاف مرابطة في المسجد الأقصى في وجه جنود الاحتلال صباح اليوم" pic.twitter.com/5LczBKNacO — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 18, 2022

اقتحامات

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بالوحدات الخاصة قد اقتحمت ساحات المسجد الأقصى وشرعت في قمع المصلين وملاحقتهم تارة بالضرب المبرح وأخرى بقنابل الصوت والاعتقال بهدف إخلاء ساحات المسجد تمهيدًا لمرور المستوطنين المتطرفين الذين اقتحموا الأقصى تلبيةً لدعوات أطلقتها جماعات الهيكل بمناسبة عيد الفصح العبري.

وأعلن الهلال الأحمر إصابة 19 فلسطينيا خلال المواجهات في الأقصى بعضهم أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وآخرون أصيبوا جراء الضرب المبرح في بابَي الأسباط والمَطْهَرَة، ونُقل عدد منهم إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية. وقالت الشرطة الإسرائيلية إن 9 فلسطينيين اعتُقلوا بزعم أنهم رشقوا الحجارة.

وعمدت قوات الاحتلال إلى محاصرة مئات المصلين داخل المسجد القبلي ومسجد قبة الصخرة، وأظهرت صور بثتها وسائل التواصل الاجتماعي اعتداء جنود الاحتلال على النساء ومحاصرتهن داخل إحدى قاعات المسجد.

وحمّلت حركة حماس، الاحتلال الإسرائيلي، مسؤولية الاعتداء على المعتكفين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك فجر أمس.

وحذرت الحركة من تداعيات السماح للمستوطنين باقتحام وتدنيس باحات الأقصى، مشيرة إلى أن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى تدفع الأوضاع نحو الانفجار الشامل.

كما حذرت حركة الجهاد الإسلامي، الاحتلال الإسرائيلي من استمرار انتهاكاته في المسجد الأقصى، وحمّلته المسؤولية الكاملة عما يجري فيه، ودعا خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أهالي القدس والداخل المحتل إلى الحضور الدائم في المسجد الأقصى لحمايته من اقتحامات الاحتلال.