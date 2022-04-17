صراخ واستغاثات.. قوات الاحتلال تعتدي على المرابطات داخل مصلى قبة الصخرة (فيديو)

اعتدت قوات الاحتلال على معتكفات فلسطينيات في مصلى قبة الصخرة، اليوم الأحد، بينما منعت إحدى المقدسيات عند باب المطهرة -يقع في السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك- من العودة إلى منزلها.

وأظهر مقطع مصور المرابطات وهن يصرخن جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهن، بالتزامن مع استباحة واسعة للأقصى من مئات المستوطنين بحراسة شرطة وضباط الاحتلال في ما يسمى (عيد الفصح اليهودي) تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم.

واعتدت قوات الاحتلال على النساء عند أبواب مصلى قبة الصخرة، وأجبرت المصلين على الدخول إلى المصليات وأغلقت أبوابها عليهم وحاصرتهم، كما ضيّقت على موظفي الأوقاف بالمسجد وأجبرتهم على مغادرة أماكنهم.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا يهودية وجولات استفزازية في رحابه، وأصيب عدد من المصلين واعتُقل آخرون، صباح اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال الأقصى لتأمين الاقتحامات.

وأطلق مرابطون في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى نداءات استغاثة عبر سماعات المسجد إثر استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين هناك ومحاصرتهم، قبل أن تقطع قوات الاحتلال الكهرباء عن المسجد.

كما صدحت مكبرات المساجد في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية تدعو الفلسطينيين إلى النفير دفاعًا عن المسجد الأقصى، وخرجت مسيرتان هناك تنديدًا بالاقتحامات.