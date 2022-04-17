مرابطون محاصرون داخل الأقصى يواجهون الاقتحامات بالتكبيرات ويستنجدون بالمقاومة (فيديو)

واجه مرابطون من داخل المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، اليوم الأحد، اقتحامات المستوطنين واعتداءات قوات الاحتلال على المعتكفين ومحاصرتهم، بتكبيرات وهتافات مدوّية موجهين رسائل عدة لفصائل المقاومة في غزة.

وعلت أصوات المصلين المحاصرين داخل المصلى بالتكبيرات والهتافات مرددين “الله أكبر.. بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. يا غزة يلّا، من شان الله (وهي رسالة موجهة إلى فصائل المقاومة هناك للرد على عدوان الاحتلال)”.

وفي مقطع فيديو آخر، هتف المعتكفون في المسجد الأقصى باسم محمد الضيف قائد هيئة أركان كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وفي وقت سابق صباح اليوم، أطلق مرابطون في المصلى القبلي نداءات استغاثة عبر سماعات المسجد إثر استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين هناك ومحاصرتهم، قبل أن تقطع قوات الاحتلال الكهرباء عن المسجد.

كما صدحت مكبرات المساجد في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية تدعو الفلسطينيين إلى النفير دفاعًا عن المسجد الأقصى، وخرجت مسيرتان هناك تنديدًا بالاقتحامات.

وانتشر مقطع فيديو لشاب يرتل آيات من القرآن الكريم خلال اقتحام قوات الاحتلال للأقصى، كما شوهد آخر كفيف يرتل القرآن في باحات المسجد المبارك متحديًا وجود المستوطنين.

واعتدت قوات الاحتلال أيضًا على معتكفات فلسطينيات في مصلى قبة الصخرة، كما منعت إحدى المقدسيات عند باب المطهرة -يقع في السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك- من العودة إلى منزلها.

وأظهر مقطع مصور المرابطات وهن يصرخن جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهن، بالتزامن مع استباحة واسعة للأقصى من مئات المستوطنين بحراسة شرطة وضباط الاحتلال في ما يسمى “عيد الفصح اليهودي” تلبية لدعوات أطلقتها منظمات الهيكل المزعوم.

واقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا يهودية وجولات استفزازية في رحابه. وأصيب عدد من المصلين واعتُقل آخرون، صباح اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الأقصى لتأمين الاقتحامات.