صرخات ذعر وهلع طفل مقدسي لحظة اعتداء قوات الاحتلال على والده أمام عينيه (فيديو)

تسببت قوات الاحتلال في ذعر وهلع طفل فلسطيني حينما اعتدت بوحشية على والده أمام عينيه في المسجد الأقصى، أثناء اقتحامها للحرم القدسي صباح اليوم الأحد.

وأظهر مقطع مصور لحظات ذعر الطفل وصراخه عقب هجوم أفراد من قوات الاحتلال على أبيه وضربهم له بالعصي والهراوات في محاولة لإبعادهما عن المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات مجموعات المستوطنين.

تغطية صحفية : "قوات الاحتلال تتسبب بالذعر لطفل قامت بالاعتداء على والده أمام عينيه بالمسجد الأقصى المبارك" pic.twitter.com/6xgy8izJbF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 17, 2022

وقبلها بساعات، انتشر مقطع مصور آخر لاعتداء الاحتلال بوحشية على فلسطيني وضربه بشكل مبرح أمام أطفاله عند باب الأسباط في القدس المحتلة، وسط بكاء الأطفال وصراخهم.

وأصيب عدد من المصلين واعتُقل آخرون، صباح اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال، المسجد الأقصى لتأمين الاقتحامات الجماعية للمستوطنين، تلبية لدعوات أطلقتها منظمات “الهيكل” المزعوم بمناسبة ما يُسمّى (عيد الفصح) اليهودي.

وفشلت قوات الاحتلال في إخراج المرابطين من المسجد الأقصى، وانسحبت بعد حملة القمع العنيفة التي شنتها عليهم تزامنًا مع اقتحام مجموعات من المستوطنين للمسجد.

ووثقت مقاطع مصورة من داخل المسجد اعتداء جنود شرطة الاحتلال بوحشية على المرابطين والمرابطات واعتقال عدد منهم وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

واعتدت قوات الاحتلال على النساء عند أبواب مصلى قبة الصخرة، وأجبرت المصلين على الدخول إلى المصليات وأغلقت أبوابها عليهم وحاصرتهم، كما ضيّقت على موظفي الأوقاف بالمسجد وأجبرتهم على مغادرة أماكنهم.

وأطلق مرابطون في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى نداءات استغاثة عبر سماعات المسجد إثر استمرار اعتداءات قوات الاحتلال على المصلين هناك ومحاصرتهم، قبل أن تقطع قوات الاحتلال الكهرباء عن المسجد.

كما صدحت مكبرات المساجد في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية بدعوة الفلسطينيين إلى النفير دفاعًا عن المسجد الأقصى، وخرجت مسيرتان هناك تنديدًا بالاقتحامات.