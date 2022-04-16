“الجهاد الإسلامي”: إذا لم يكفّ العدوّ يده عن الأقصى فالمواجهة ستكون أقرب وأشد قسوة (فيديو)

قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إنه “إذا لم يكفّ العدوّ الإسرائيلي يده عن الأقصى المبارك ويوقف عدوانه على الضفة الغربية فإن المواجهة ستكون أقرب وستكون أصعب وأقسى مما يظن العدوّ”.

جاء ذلك في حديثه لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر تعقيبًا على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى ومحاولات المتطرفين اليهود ذبح القرابين فيه.

وأضاف شهاب “هدف اقتحام المسجد الأقصى من قبل جنود الاحتلال هو إفراغه من كل المصلين الفلسطينيين لإفساح المجال أمام القوات الصهيونية لإدخال المتطرفين والإرهابيين اليهود لإقامة طقوسهم التلمودية في باحات المسجد الأقصى، ولكن المصلين أفشلوا هذا المخطط بصمودهم ورباطهم في ساحات الأقصى”.

وأكد شهاب أنه لا حق لليهود في المسجد الأقصى المبارك الذي هو حق خالص للمسلمين.

فرض السيادة الدينية

وقال “إن كل ما تبحث عنه الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة هو أن تفرض سيادتها الدينية على المسجد الأقصى المبارك، بعد أن فرض الاحتلال السيادة الأمنية في أسوار المسجد ومحيطه، ويريد اليوم أن يمنع الاعتكاف وصلاة قيام الليل في الأقصى”.

وعن تقييمه لما حدث ورأيه في تصريحات قادة الاحتلال قال شهاب “ما حدث جريمة عدوانية كبيرة، وما تحدث به قادة الاحتلال ورؤوس الشر ورؤوس الإرهاب الصهيوني، فهؤلاء يكذبون ويضللون الرأي العام، وهم شركاء فيما يحدث للشعب الفلسطيني”.

وعن الخط الأحمر الذي لن تسير بعده الأمور بشكل بيانات قال شهاب “العدو الإسرائيلي تجاوز كل الخطوط الحمراء وداس عليها بإرهابه وعدوانه، وأمام هذا كله من حقنا كفصائل للمقاومة الفلسطينية أن ندافع عن أنفسنا وسنلتزم بهذا الواجب ما حيينا”.

لا فرق بين غزة والضفة.. ساحة المعركة واحدة

وأضاف “نقول بشكل واضح لن نسمح بأي اعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، لن نسمح بمنع الاعتكافات في المسجد الأقصى المبارك، ولن نسمح للعدو أن يستبدل ذبح القرابين في الأقصى المبارك بذبح الفلسطينيين على الحواجز في الضفة الغربية”.

وتابع شهاب “ما قلناه للجميع أنه إذا لم يكفّ العدو يده عن الأقصى المبارك وما لم يوقف عدوانه على الضفة الغربية فإن المواجهة ستكون أقرب وستكون أصعب وأقسى مما يظن العدو الإسرائيلي”.

وزاد “نحن ليس لنا إلا كرامتنا كي ندافع عنها، ولا يوجد لدينا شيء نخسره، ورسالتنا لكل المعنيين لا تتحدثوا معنا الآن عن استعادة الهدوء ولا عن ضبط النفس، المقاومة ليست هي من تقف مغلولة الأيدي أمام مشاهد القتل والإبادة والتطهير العرقي”.

واختتم شهاب حديثه بالقول “ساحة المعركة واحدة ولا فرق بين غزة والضفة ولا فرق بين المسجد الأقصى المبارك وكل فلسطين، فكل فلسطين أرض مقدسة مباركة ومعركتنا على هذه الأرض معركة واحدة ومحاولات العدو الاستفراد ببقعة جغرافية مقابل تحييد بقعة أخرى هذا لن يتم”.

ملخص أحداث اليوم في المسجد الأقصى pic.twitter.com/cSeZa8UWRl — AlQastal القسطل (@AlQastalps) April 15, 2022

اقتحام واعتقالات

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المسجد الأقصى صباح أمس الجمعة واعتدت على المصلين، واعتقلت كل الشبان الذين كانوا داخله.

واستخدمت قوات الاحتلال القنابل المسيلة للدموع، فضلا عن القنابل الصوتية والدخانية والهراوات، في محاولة لإخلاء المسجد وباحاته، ولاحقت قوات الاحتلال المصلين واعتدت عليهم بالضرب في ساحات المسجد.

كما أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي شوارع في محيط البلدة القديمة، ووضعت المتاريس الحديدية عند مدخل باب العامود.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة 152 فلسطينيا نتيجة المواجهات في المسجد الأقصى، وقال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني إن الإصابات وقع معظمها جراء الاعتداء بالضرب وقنابل الغاز والأعيرة المطاطية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 400 فلسطيني من ساحات المسجد.

من جهتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة 3 من أفراد الشرطة الإسرائيلية خلال المواجهات في المسجد الأقصى.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت عقب مداولاته مع القيادات الأمنية إنهم يعملون على تهدئة الوضع في المسجد الأقصى وفي جميع أنحاء إسرائيل ومستعدون لمواجهة أي سيناريو.

بدوره، قال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن إسرائيل لن تسمح لمن وصفهم بالمشاغبين بعرقلة الصلاة في القدس والإخلال بالنظام العام.

أما وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي عومير بارليف فأكد أنه لا مصلحة لإسرائيل في أن يصبح الحرم القدسي مركزا للعنف الذي سيضر بالمسلمين واليهود، حسب قوله.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن حكومته ملتزمة بحرية العبادة للناس من جميع الأديان في القدس، على حد زعمه. وأشار في تعليق مكتوب إلى أنه يجب ألا نسمح لأي شخص بتحويل هذه الأيام المقدسة إلى منصة للكراهية والتحريض والعنف.

وأضاف أن “أعمال الشغب هذا الصباح في الحرم القدسي غير مقبولة، وتتعارض مع روح الأديان التي نؤمن بها”.

وفي إطار محاولات المستوطنين المتكررة لتقديم قرابين داخل باحات المسجد الأقصى احتجزت قوات الاحتلال مستوطنَيْن كانا يحملان جديًا بالقرب من أحد أبواب المسجد لتقديمه قربانًا في عيد الفصح.

وكان حراس المسجد الأقصى قد ضبطوا ليلة الجمعة 3 مستوطنين تنكّروا في لباس عربي ومنعوهم من دخول المسجد.