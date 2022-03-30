شرطة الاحتلال تطلق النار على شابين داخل سوق غربي القدس (فيديو)

ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن قوة من شرطة الاحتلال اعتقلت شابًا في سوق (محانيه يهودا) غربي القدس بعد إطلاق النار عليه، وزعمت أن الشاب كان بحوزته سكين.

وأفاد شهود عيان بأن شرطة الاحتلال أطلقت النار على شاب آخر في السوق.

وبثت هيئة الإذاعة الإسرائيلية مقطع فيديو لأحد شهود العيان قال فيه “رأيت أنهم بدأوا يتشاجرون مع الشرطة، جئت لفصلهم، وفجأة أطلق الشرطي الإسرائيلي النار وخرج”.

وتابع الشاهد “هذا ليس حادثًا أمنيًا. لا يوجد توتّر في السوق، ولكن هناك عددًا أقل من الناس”.

עד ראיה לאירוע בשוק מחנה יהודה שבירושלים: "ראיתי שהם התחילו להתווכח עם השוטרים, באתי להפריד ביניהם ופתאום השוטר ירה והתרחקתי. זה לא אירוע ביטחוני. אין מתח בשוק, אבל יש פחות אנשים"@VeredPelman pic.twitter.com/NYAfHqKRQ9 — כאן חדשות (@kann_news) March 30, 2022

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى اندلاع شجار داخل السوق أصيب خلاله الشابان في الجزء السفلي من جسديهما أثناء اعتقالهما، كما أصيب أحد أفراد شرطة الاحتلال.

ومساء أمس، دعس مستوطن شابًا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك قرب مفترق العيزرية، ولاذ بالفرار من المكان، فيما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين في بلدة الطور شرق البلدة القديمة في القدس المحتلة، وحطّموا زجاج عدد منها.

القدس.. مستوطن يدهس شاباً وآخرون يعتدون على المركبات القدس المحتلة- القسطل: دهس مستوطن ليلة أمس شاباً مقدسياً، فيمّا اعتدى آخرون على مركبات المقدسيين. نة. pic.twitter.com/QUWscZrTVV — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 30, 2022

وليل أمس أيضًا -عشية ذكرى يوم الأرض الفلسطيني- أظهرت مقاطع متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات إطلاق النار في مدينة بني براك أسفرت عن سقوط 5 قتلى إسرائيليين.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن عمليتي إطلاق نار وقعتا في اللحظة نفسها في بني براك التي يقطنها أغلبية من المتدينين اليهود (حريديم).

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن منفّذ العملية قُتل وتم اعتقال آخر، بينما تجري عمليات تمشيط بحثًا عن شخص ثالث.

#عاجل مصادر عبرية: "أنباء عن محاولة شاب تنفيذ عملية في سوق محنيه يهودا بالقدس المحتلة وإصابته بالرصاص بقدمه". pic.twitter.com/DKqJ9mWzGk — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 30, 2022

وأعلنت حركتا المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي مباركتهما للعملية. وهذا هو ثالث هجوم تشهده المدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر خلال أسبوع.

وأسفرت عملية دهس وطعن في مدينة بئر السبع، الثلاثاء الماضي، عن مقتل 4 إسرائيليين، بينما أدى هجوم بإطلاق نار في مدينة الخضيرة، الأحد الماضي، إلى مقتل شرطيَّيْن إسرائيليَّيْن.

ويحيي الفلسطينيون اليوم الذكرى الـ46 ليوم الأرض الفلسطيني، وهي المناسبة التي صارت يومًا سنويًا للأرض والدفاع عنها منذ عام 1976، حين استشهد في تلك الهبّة 6 مواطنين وجُرح 49 واعتُقل أكثر من 300 آخرين.

وجاء يوم الأرض بعد هبّة الجماهير الفلسطينية في أراضي 48 (الخط الأخضر) عام 1976، معلنة صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد التي انتهجتها إسرائيل، وتمخّض عن تلك الهبّة ذكرى تاريخية سُمّيت بـ“يوم الأرض الفلسطيني”.