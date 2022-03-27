مقتل اسرائيلييْن وإصابة 3 من أفراد الشرطة في إطلاق نار ودهس جنوب حيفا (فيديو)

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن إسرائيلييْن اثنين قُتلا وأصيب 3 من أفراد الشرطة في عملية إطلاق نار ودهس في شارع (هربرت صموئيل) بمدينة الخضيرة جنوب حيفا.

وقال الصحفي الفلسطيني أحمد حلايقة -في حديث للجزيرة مباشر- إن شابيْن فلسطينييْن من منطقة وادي عارا نفّذا عملية إطلاق نار بالخضيرة، وقد استشهدا بعد قليل من تنفيذ العملية.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتل مدنييْن اثنين، وإصابة 3 من أفرادها.

الشرطة الإسرائيلية: عملية إطلاق نار في مدينة #الخضيرة شمالي تل أبيب أصيب خلالها شرطيان pic.twitter.com/CwB82m5ofS — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 27, 2022

ويأتي ذلك بالتزامن مع قمة وصفتها تل أبيب بـ”التاريخية”، تجمع وزراء خارجية الولايات المتحدة وإسرائيل والمغرب ومصر والبحرين والإمارات العربية المتحدة في صحراء النقب.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن وزراء الخارجية المشاركين في “قمة النقب” نددوا بهجوم الخضيرة، ووجهوا بتقديم التعازي إلى أسر الضحايا.

وقال داود شهاب الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي إن عملية اليوم رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية فحواها أن لا أحد يضمن لها الأمن.

وتابع “تُمارس سياسات تطهير عرقي على الفلسطينيين، وقد هُدمت قرية العراقيب أكثر من 190 مرةً، وتقع على مقربة من مكان عقد ما تُسمى قمة النقب، ومن الطبيعي أن نغضب”.

ويأتي هجوم اليوم بعد أقل من أسبوع على هجوم طعن ودهس نفذه عربي بدوي من بلدة حورة (جنوب إسرائيل) أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وذلك قبل أن يستشهد منفذ العملية برصاص أحد المارة.