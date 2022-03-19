حالته خطيرة.. شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب مقدسي بحجّة الطعن (فيديو)

أصيب شاب فلسطيني، بجروح خطيرة، صباح اليوم السبت بعدما أطلقت الشرطة الإسرائيلية، النار عليه في مدينة القدس المحتلة، بزعم تنفيذه عملية طعن.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن شابا فلسطينيا أصيب بجروح خطيرة، إثر إطلاق شرطة الاحتلال النار عليه قرب (مفترق الثوري) بزعم تنفيذه عملية طعن لمستوطنين.

وزعمت شرطة الاحتلال في بيان “وصل مشتبه به إلى شارع الخليل في القدس وطعن أحد المارة بسكين، وردّ ضباط الشرطة الذين كانوا في الموقع بإطلاق النار على المشتبه به وتحييده”.

وأظهر مقطع مصور تناقله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار على شاب، ما أدى إلى إصابته بشكل مباشر.

تغطية صحفية : "شاهد .. لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على الشاب المقدسي عند مفرق الثوري بالقدس المحتلة قبل قليل" pic.twitter.com/Emwq53eQoY — AlQastal القسطل (@AlQastalps) March 19, 2022

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المصاب في عملية الطعن، يبلغ من العمر 35 عاما، وإصابته متوسطة ونُقل إلى المستشفى.

وذكرت أن شخصا عمره 20 عامًا من حي الثوري القريب من مكان الحادث قام بطعن رجل في شارع (طريق الخليل) وأصابه بجروح طفيفة.

وقالت إن الشاب الفلسطيني حالته خطيرة، وإن الشرطة تقوم بتمشيط المنطقة المحيطة بمكان الحادث.