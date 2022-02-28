بـ”طلع البدر علينا”.. عشرات الآلاف يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى (فيديو)

أحيا عشرات آلاف الفلسطينيين، اليوم الإثنين، ذكرى الإسراء والمعراج، في المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة، وشهدت باحاته توافد عائلات بأكملها الذين شدّوا الرحال إلى الحرم القدسي احتفالًا بالذكرى.

وتوافد فلسطينيون من القدس والضفة الغربية والمدن والبلدات العربية في الداخل المحتل (الخط الأخضر)، على المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح لإحياء الذكرى المباركة.

ورفع شبان مقدسيون العلم الفلسطيني في باحات المسجد الأقصى، كما توشّح الأطفال العلم والتقطوا صورًا لهم فيه عند صحن قبة الصخرة المشرفة، كما وصل إلى المسجد، عشرات السياح الأتراك.

وذكرى الإسراء والمعراج يوم عطلة رسمية في الأراضي الفلسطينية تغلق فيه المؤسسات التعليمية أبوابها وكذلك المؤسسات الرسمية الفلسطينية.

ويحرص الفلسطينيون على إحياء هذه الذكرى في الأقصى، كونه المكان الذي سرى إليه الرسول محمد، عليه الصلاة والسلام، إليه، ومن المسجد بدأت رحلة المعراج.

ووزع فلسطينيون الحلوى على المصلين، الذين توافدوا الى المسجد. والتقط العديد من الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية، الصور التذكارية إلى جانب مُصلى قبة الصخرة المشرفة والمسجد القِبلي المسقوف.

رفع العلم الفلسطيني في المسجد الأقصى هذه الأثناء pic.twitter.com/hMAx8EO9Qj — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 28, 2022

وشهدت المحال التجارية والأسواق في البلدة القديمة بالقدس، نشاطًا ملحوظًا. وسار فلسطينيون في أزقة البلدة القديمة في طريقهم إلى المسجد الأقصى وهم يرددون نشيد “طَلع البَدرُ علينا”.

وفي منطقة باب العامود المؤدية إلى البلدة القديمة، تجمع آلاف الفلسطينيين، ومعهم عشرات السياح الأتراك، ورددوا الأناشيد الدينية ومن بينها أيضا “طلع البدر علينا”.

"طلع البدر علينا" .. أهازيج المقدسيين في منطقة باب المجلس إحياءً لذكرى الإسراء والمعراج pic.twitter.com/LLyCP1eKeC — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 28, 2022

وسار السياح الأتراك في شارع صلاح الدين، في طريقهم إلى المسجد الأقصى وهم يرددون النشيد نفسه.

وتمنع إسرائيل الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية من الوصول إلى القدس، دون الحصول على تصاريح خاصة ولكنّ العديد من العائلات تمكنت من شق طريقها إلى المدينة منذ ساعات الصباح.

بأعداد كبيرة .. الفلسطينيون يزحفون إلى المسجد الأقصى من منطقة باب العامود لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج pic.twitter.com/r7AaEqh7f9 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 28, 2022

وشهدت الحواجز الإسرائيلية المحيطة بمدينة القدس ازدحامًا منذ ساعات الصباح ولكن كثيرًا من الفلسطينيين لم يسمح لهم بالمرور، وشهدت البلدة القديمة ومحيطها استنفارًا لقوات الاحتلال وعملت على التضييق على الوافدين للمدينة من خلال فحص هويات بعضهم.

وأظهرت لقطات متداولة اعتداء الاحتلال على المقدسيين المحتفلين بذكرى الإسراء والمعراج في باب العامود بالقدس.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، قد أعلنت عن تنظيم احتفال في المسجد الأقصى لإحياء الذكرى. وتولى إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة عرافة الحفل الذي تخللته أناشيد إسلامية.

وتحدث الشيخ أبو سنينة عن ذكرى الإسراء والمعراج ومعانيها والدروس المستفادة منها باعتبارها تربط ما بين القدس ومدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

من جانبه، أشاد الشيخ محمد سرندح قاضي القدس الشرعي بالحضور شاكرًا إياهم على شدهم الرحال للمسجد، وقال في الحفل “حيّا الله هذه الوجوه الطيبة، وهذه الهمم وهذه العوائل، التي شدت الرحال إلى المسجد الأقصى”.

أجواء احتفالية رائعة في المسجد الأقصى بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج pic.twitter.com/dPjTaC1Ukm — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 28, 2022

"صلى الله عليه وسلم" .. مدائح نبوية وأجواء احتفالية رائعة في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى إحياءً لذكرى الإسراء والمعراج pic.twitter.com/4CZcxLdf6Z — AlQastal القسطل (@AlQastalps) February 28, 2022