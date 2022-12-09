استشهاد مسن فلسطيني متأثرًا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهد، اليوم الجمعة، الفلسطيني نبيل شلح “أبو حبيب” (59 عامًا) من حي الشجاعية شرق غزة متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في أغسطس/آب الماضي.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على غزة يوم الجمعة 5 أغسطس الماضي قصفت خلاله مناطق سكنية، واستشهد في الغارات وأصيب عشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

استشهاد الحاج نبيل شلح (أبو حبيب) متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في معركة وحدة الساحات. pic.twitter.com/E8XhHcG2Ap — ق.ض 𓂆 (@jalestinian2) December 9, 2022

كما استشهد خلال العدوان الإسرائيلي قادة من سرايا القدس، وهو ما دفع حركة الجهاد الإسلامي إلى الرد باستهداف تل أبيب ومدن إسرائيلية بصواريخ بعيدة المدى.

غزة: ارتقاء المواطن نبيل شلح متأثرا بإصابته بعدوان الاحتلال في أغسطس

https://t.co/vh49qCTit8 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 9, 2022

وبدأ التوتر، عقب اعتقال قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وازداد بعد اغتيال القيادي العسكري البارز بالحركة تيسير الجعبري داخل برج سكني بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.

وقبل ذلك أعلنت إسرائيل، مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة منها إغلاق المعابر التي تربطها بالقطاع، كما فرضت قيودًا على تحركات الإسرائيليين القاطنين في محيط قطاع غزة.