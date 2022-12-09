فلسطين|قطاع غزة

استشهاد مسن فلسطيني متأثرًا بإصابته خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

استشهاد الفلسطيني الحاج نبيل شلح من غزة (مواقع التواصل)
9/12/2022-|آخر تحديث: 9/12/202204:36 PM (مكة المكرمة)

استشهد، اليوم الجمعة، الفلسطيني نبيل شلح “أبو حبيب” (59 عامًا) من حي الشجاعية شرق غزة متأثرًا بجروح خطيرة أصيب بها خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع في أغسطس/آب  الماضي.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على غزة يوم الجمعة 5 أغسطس الماضي قصفت خلاله مناطق سكنية، واستشهد في الغارات وأصيب عشرات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

 

كما استشهد خلال العدوان الإسرائيلي قادة من سرايا القدس، وهو ما دفع حركة الجهاد الإسلامي إلى الرد باستهداف تل أبيب ومدن إسرائيلية بصواريخ بعيدة المدى.

وبدأ التوتر، عقب اعتقال قوات الاحتلال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، بسّام السعدي في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية. وازداد بعد اغتيال القيادي العسكري البارز بالحركة تيسير الجعبري داخل برج سكني بدعوى تخطيطه لعمليات ضد إسرائيل.

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي (تويتر)

وقبل ذلك أعلنت إسرائيل، مجموعة من الإجراءات ضد قطاع غزة منها إغلاق المعابر التي تربطها بالقطاع، كما فرضت قيودًا على تحركات الإسرائيليين القاطنين في محيط قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية