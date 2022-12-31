مهرجان حاشد لفتح بغزة في ذكرى تأسيسها وعباس: ثباتنا سيُفشل مخططات الحكومة الإسرائيلية (فيديو)

شارك الآلاف من أنصار حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة، اليوم السبت، في مهرجان إحياء الذكرى الـ58 لتأسيس الحركة.

وحضر المهرجان عدد من قياديي الفصائل الفلسطينية المختلفة، من بينهم قياديون من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال أحمد حلّس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيسها في غزة إن “فتح جاهزة لتطبيق وتنفيذ كافة اتفاقيات المصالحة الفلسطينية التي تم التوقيع عليها، وكان آخرها إعلان الجزائر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.

وأضاف حلس أنه قد “آن الأوان لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية” من أجل نزع “الذرائع من الذين يحبّون أن يتنصّلوا من مسؤولياتهم تجاه شعبنا بذريعة الوضع الفلسطيني الداخلي”.

وقال حلس إنه يجب تنفيذ القرارات المتعلقة “بضرورة إعادة النظر في الاتفاقيات المُوقعة مع الاحتلال الذي لم يلتزم بأي من هذه الاتفاقيات”، مضيفا أنه “لا يمكن أن يبقى الشعب الفلسطيني ملتزمًا من جانب واحد”.

وفي رام الله، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن مخططات الحكومة الإسرائيلية “المتطرفة والعنصرية” التي تستعر لضم وابتلاع المزيد من أراضي الفلسطينيين “ستفشل بثباتنا على أرضنا”.

وحذر الرئيس الفلسطيني، في كلمة مسجلة بثها تلفزيون فلسطين بمناسبة ذكرى انطلاقة فتح، من أن “استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين لن يحقق الأمن والسلام لأحد”.

وقال عباس “كما أسقطنا صفقة القرن، سنُسقط مؤامرات الاحتلال الاستعماري بوحدتنا وبتمسكنا بثوابتنا الوطنية، وبمقاومتنا الشعبية السلمية”.

وأضاف “نقول للمحتلين، كلما زاد طغيانكم ازداد شعبنا قوة وعزيمة وإصرارًا في مواجهة عدوانكم وإرهابكم، وفي التمسك بأرضه وحقوقه الوطنية المشروعة”.

ونالت حكومة بنيامين نتنياهو، الخميس، ثقة الكنيست وسط مخاوف إقليمية ودولية من تصعيد وتيرة الاستيطان في ظل سلطة يمينية بالكامل لأول مرة في إسرائيل.

وعشية عرض الحكومة على الكنيست لنيل الثقة، أعلن نتنياهو أن حكومته ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، والاعتراف بمرتفعات الجولان منطقة استراتيجية.

وتحتفل حركة فتح في الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام بذكرى تأسيسها وبداية “الكفاح المسلح”، من خلال أول عملياتها العسكرية ضد إسرائيل، مطلع عام 1965.