استقبال حافل للأسير المحرر عماد أبو سنينة بعد اعتقاله 3 سنوات لدى الاحتلال (فيديو)

احتفل عدد من الفلسطينيين بالأسير المحرر عماد أبو سنينة (26 عامًا) الذي قضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي 3 سنوات.

وفي مقاطع مصوّرة تداولتها منصات التواصل، احتفى شبان مقدسيون وأهالي حي ودي قدوم في بلدة سلوان (جنوب المسجد الأقصى) بالأسير المحرر، إذ انتظره بعضهم أمام السجن واصطحبوه إلى قاعة للاحتفال بخروجه، وعانق والدته عناقًا حارًا وقبّل قدميها.

وعقب الإفراج عنه، منعته قوات الاحتلال من الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة المغرب.

وقال أبو سنينة “ما حدث معي هو ما يحدث مع كل أسير فلسطيني، أمضيت ثلاث سنوات في سجون الاحتلال، في حين أمضي غيري مدة أطول من ذلك بكثير”.

وتابع “معاناتي جزء بسيط من معاناة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومصلحة السجون تهمل الأسرى وتعذبهم”، مضيفًا أن ملف الأسرى في حاجة إلى متابعة حثيثة واهتمام على المستويات كافة.





واعتُقل أبو سنينة ضمن حملة استهدفت مجموعة من الشبان المقدسيين، في 17 فبراير/شباط 2020، ووجهت لهم سلطات الاحتلال عددًا من التهم.

وفي السياق، كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، الخميس، أن عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال بلغ نحو 4 آلاف و700 أسير وذلك حتّى نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2022، بحسب بيانات هيئة شؤون الأسرى والمحررين -من بينهم 34 أسيرة ونحو 150 قاصرًا- و835 معتقلًا إداريًا بينهم 3 أسيرات، و4 أطفال.