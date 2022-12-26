قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتعتقل فلسطينيا محمولا على نقالة المرضى (فيديو)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مواطنا من مدينة نابلس محمولا على نقالة المرضى، غير مراعية حالته المرضية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الجبل الشمالي في المدينة، واعتقلت المواطن شادي صبوح، وهو شقيق الشهيد إسلام صبوح.

وقال نور صبوح، شقيقة المعتقل الفلسطيني، إن قوات الاحتلال جهاز شادي الجوال وجهاز زوجته، “وبهذا تطلب العائلة عدم التواصل على كلا الرقمين”.

ونوهت العائلة أن “القوة التي اعتقلت شادي ‘قوة راجلة’ ورفض الأسير السير معهم “طلوع الجبل” وذلك لمعاناته من آثار “عملية القسطرة”.

وأوضحت أنه تم استخدام حمالة “نقالة” المرضى أثناء اعتقاله، “ولا صحة لحالة الإغماء التي أوردها البعض”، مضيفة “نرجو السلامة والفرج العاجل لأسيرنا شادي”.

ووفق نادي الأسير يرتفع “عدد الشهداء داخل السجون الإسرائيلية إلى 233 منذ عام 1967، منهم 74 شهيدا ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي/ القتل البطيء”.

وتعتقل إسرائيل في سجونها 4700 فلسطيني، بينهم أكثر من 600 أسير مريض، 24 منهم مصابون بالسرطان بدرجات متفاوتة، وفق نادي الأسير الفلسطيني.​​​​​​​

على الحمالة، معصوب العينين، اعتقال شقيق الشهيد إسلام صبوح لحظة اعتقال الشاب شادي صبوح الذي تم اعتقاله من منزله في منطقة الجبل الشمالي فجر اليوم وكما تم اعتقاله عن طريق الحماله وتغميض عيونيه وتقييده. pic.twitter.com/DkA4SSEQ6n — ق.ض 𓂆 (@jalestinian) December 26, 2022

الحبس المنزلي طال 600 طفل بالقدس

وعلى صعيد ذي صلة، قالت هيئة رسمية فلسطينية، الاثنين، إن سياسة الحبس المنزلي التي تنتهجها إسرائيل في القدس طالت 600 طفل فلسطيني منذ بداية 2022.

وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أن “أكثر من 600 حالة حبس منزلي حصلت خلال العام 2022”.

وأضافت أن “الحبس المنزلي خنجر في خاصرة المقدسيين، وبدأ ينتشر بشكل واسع منذ 2015”.

ووفق الهيئة فإن “سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ الى الحبس المنزلي كنوع من أنواع العقاب للأطفال المقدسيين ما دون 14 عاما، لأنّ القانون الإسرائيلي لا يُجيز حبسهم”.

وقالت إن الطفل يحتجز داخل بيته طوال الفترة التي تبحث فيها المحكمة الإسرائيلية في ملفه، إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية وإصدار المحكمة حكمها في قضيته.