الأعلى منذ 5 سنوات.. يديعوت أحرونوت: انتحار 14 جنديا بالجيش الإسرائيلي في 2022

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن 14 من جنود الاحتلال أقدموا على الانتحار منذ بداية العام الجاري 2022، خلال تأدية الخدمة العسكرية، وهو الرقم الأعلى منذ خمس سنوات.

وأظهرت معطيات نشرتها يديعوت أحرونوت أنه في عام 2005، بلغ عدد حالات الانتحار بين جنود الجيش الإسرائيلي 36 حالة، وانخفضت إلى 28 و6 في عامي 2010 و2013 على التوالي، ثم قفزت في عام 2017 إلى 16.

ويُستدل من الإحصاءات التي وُصفت بالمُقلقة أن الغالبية العظمى من حالات الانتحار تعود إلى الجنود من الذكور، حيث لا يتركون خلفهم أي خطابات أو رسائل تشرح أسباب إقدامهم على إنهاء حياتهم بأيديهم.

IDF posts five-year high in soldier deaths by suicidehttps://t.co/WkRb7XJKUF (Photo: Gettyimages) pic.twitter.com/tLxpS6UfIT — Ynetnews (@ynetnews) December 25, 2022

ولم يتوصل جيش الاحتلال إلى نتيجة واضحة تفسر زيادة حالات الانتحار هذا العام في صفوف الجنود والذكور على وجه الخصوص.

وصدرت تعليمات للضباط في الجيش بالحرص على “زيادة اليقظة والاهتمام اللازم” لمنع زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن معطيات جيش الاحتلال أظهرت الارتفاع المتواصل في الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب الأوضاع النفسية.

وسجّل عام 2015 طلبات بلغت نسبتها 4.5%، تطلب الإعفاء من الخدمة بسبب الأوضاع النفسية، وارتفعت الطلبات لتصل إلى 8.5% نهاية عام 2020.